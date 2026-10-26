가을 물든 군위 인각사 일원… 전국 가족들 함께 걸으며 역사·문화 만끽

▲‘제5회 군위 삼국유사 전국 가족걷기대회’가 지난 24일 군위군 삼국유사면 인각사 일원에서 전국의 걷기 동호인과 지역 주민, 가족 단위 참가자들이 함께한 가운데 개최하고 있다ⓒ대구군위군

가을 정취가 짙어진 대구 군위에서 전국의 걷기 동호인과 가족들이 함께 걸으며 건강과 화합 시간으로, '삼국유사'의 역사적 의미를 되새기고 지역의 자연과 문화유산을 체험하는 걷기대회가 열려 참가자들에게 특별한 하루를 선사했다.

‘제5회 군위 삼국유사 전국 가족걷기대회’가 지난 24일 군위군 삼국유사면 인각사 일원에서 전국의 걷기 동호인과 지역 주민, 가족 단위 참가자들이 함께한 가운데 개최됐다고 26일 밝혔다.

군위군체육회와 지역 일간지 주최·주관, 인각사가 함께한 이번 대회는 우리 민족의 소중한 문화유산인 『삼국유사』의 역사적 가치를 알리고, 군위의 아름다운 자연 속에서 건강과 화합을 다지기 위해 마련됐다.

대회 코스는 참가자들이 부담 없이 즐길 수 있는 5㎞와 주변 자연경관을 폭넓게 둘러볼 수 있는 10㎞로 나뉘어, 5㎞ 코스는 인각사와 일연공원 일원의 역사·문화 자원을 중심으로 구성됐으며, 10㎞ 코스는 군위댐 전망대와 아방교, 무시골 등을 거쳤다.

참가자들은 각자의 걸음으로 코스를 완주하며 깊어가는 가을 풍경을 즐겼다.

가족과 친구, 이웃이 함께 걸으며 일상에서 벗어나 건강을 챙기고 추억을 나누는 시간도 이어졌으며, 특히 역사문화 자원과 자연경관을 함께 만날 수 있도록 구성된 코스는 걷기와 지역문화 체험을 동시에 즐길 수 있도록 했다.

이날 개회식에는 김진열 군위군수와 서대식 군위군의회 의장을 비롯한 군의원, 박창석 대구시의원, 교육지원청 관계자, 군위군체육회 관계자, 인각사 호암 스님, 손인락 영남일보 사장 등 주요 내빈이 참석해 대회 개최를 축하하고 참가자들을 격려했다.

김진열 군수는 “일연 스님께서 『삼국유사』를 집필하신 역사적인 고장 군위에서 전국의 참가자들과 함께 걷기대회를 개최하게 돼 뜻깊게 생각한다”며, “참가자 모두가 군위의 아름다운 자연과 역사·문화를 마음껏 느끼고, 가족과 이웃이 함께 건강과 행복을 나누는 소중한 하루가 되길 바란다”고 말했다.

걷기대회에 이어 인각사 일원에서는 삼국유사 문화축전 한마당 음악회도 열렸다. 가수 박서진과 홍원빈, 김태연 등이 출연하는 공연이 마련돼 걷기대회의 열기를 문화행사로 이어가, 참가자들은 걷기뿐 아니라 음악 공연도 함께 즐기며 세대가 어우러지는 문화의 장을 경험했다.

이번 대회는 걷기 활동을 통해 건강을 챙기는 동시에 군위의 역사와 자연, 문화를 함께 체험하는 행사로 진행돼, 군위군은 지역의 문화유산과 관광자원을 연계한 행사를 통해 군위의 매력을 알리는 계기를 마련했다.