지하 갱도 생명줄 재현…정선동발세우기민속단, 강원민속예술축제 참가

정선동발세우기민속단이 정선군 대표로 제31회 강원민속예술축제에 참가한다.

민속단은 오는 28일부터 29일까지 춘천시 송암스포츠타운에서 열리는 축제에서 사라져가는 탄광 노동문화인 동발세우기와 채탄 과정을 재현한다.

▲동발세우기. ⓒ정선문화원

정선군의 근현대 산업사를 대표하는 탄광 노동문화의 역사적 가치를 재조명하기 위해 마련했다.

고령 광부들의 경험과 기술 속에 남아 있는 지역 고유의 생활문화·무형유산적 가치를 알리는 데 중점을 둔다.

동발세우기는 탄광 갱도 붕괴를 막고 광부들의 생명을 지키기 위해 나무 기둥과 목재를 가공해 설치하던 기술이다.

나무 동발은 광부들의 생존과 직결된 핵심 기술이었다.

자연환경을 이해하고 극한의 작업 조건에 대응해 온 광부들의 경험과 지혜를 고스란히 담고 있다.

정선동발세우기민속단은 작업 과정을 민속예술 형식으로 구성해 탄광 노동의 역동성과 현장성을 전달한다.

광부들이 목재를 다듬고 동발을 세우며 석탄을 채탄하는 동작, 노동 리듬, 호흡·협업 과정을 생생하게 표현한다.

정선문화원 관계자는 "동발세우기는 광부들의 손끝에서 완성한 기술이자 지하 갱도에서 서로의 생명을 지켜 온 노동의 지혜이며 정선군의 산업화 역사를 상징하는 소중한 문화유산"이라며 "이번 참가를 통해 잊혀가는 탄광 노동의 기억을 지역 문화자산으로 되살리고 광부 세대의 기술과 정신을 다음 세대에 전승하겠다"고 말했다.