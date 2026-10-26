“청년의 도전과 열정을 응원합니다”…고창군, 제3회 청년페스타 성료

▲고창군 청년상 시상식,문화기획자 송진웅 씨(사진 좌측) 청년기업가 박세웅 씨(우측) ⓒ고창군

전북자치도 고창군은 지난 24일 고창군 실내체육관에서 청년과 군민 등 300여 명이 참석한 가운데 '제3회 청년페스타'를 성황리에 개최했다고 26일 밝혔다.

이날 기념식에서는 지역사회 발전과 청년 활동 활성화에 기여한 유공자를 격려하기 위한 '제2회 고창군 청년상' 시상식이 함께 진행됐다.

수상의 영예를 안은 박세웅 청년기업가는 지난 2015년부터 지속적인 기부와 봉사활동을 펼쳐온 공로를 인정받았으며, 송진웅 문화기획자는 로컬크리에이터로 활동하며 고창의 관광자원을 알리고 지역문화 활성화와 청년 참여 확대를 이끌어낸 점을 높이 평가받았다.

이어진 청년단체 성과공유회에서는 지역 청년단체들의 주요 활동 내용과 사업 성과를 공유하며 청년 간 네트워킹과 협력을 다지는 시간이 마련됐다.

행사장 한편에서는 창업패키지 지원사업에 참여한 지역 청년 창업가들의 성과를 선보이는 전시가 열려 방문객들의 눈길을 끌었다.

이번 전시에는 토카르미테라 목공방, 마더스초능력, 고인돌공예, 현대떡방앗간, 금군양조, 지구정거장, 디플광고 등 7개 업체가 참여해 독창적인 제품과 사업을 소개했다.

이외에도 키링 만들기, 건강 상담, 향수 만들기, 케이크 만들기, 타로카드 상담, 캐리커처 등 청년들이 직접 기획·운영한 다채로운 무료 체험 프로그램이 펼쳐져 풍성한 즐길 거리를 제공했다.

심덕섭 고창군수는 새로운 아이디어와 열정으로 도전을 이어가는 고창의 모든 청년들을 진심으로 응원한다며, 청년이 행복하고 도전이 존중받는 도시를 만들기 위해 늘 함께하겠다는 뜻을 밝혔다.