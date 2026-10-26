관광농업 교육 거점…강원생명과학고, 웰니스센터 개관

강원생명과학고등학교가 교내 웰니스센터와 ACE홀에서 2026년 협약형 특성화고 웰니스센터 개관식 및 알마요리학교 평가회를 열었다.

협약형 특성화고의 핵심 교육 방향인 웰니스 관광농업 교육 거점 구축과 전공 연계 체험·전시 공간의 운영을 알리고자 마련했다.

▲2026년 협약형 특성화고 웰니스센터 개관식. ⓒ강원생명과학고등학교

개관식은 학과존 소개와 식전공연을 시작으로 협약형 특성화고 추진 현황·활동 영상 시청, 환영사, 축사, 테이프 커팅, 기념촬영 순으로 진행했다.

이어 ACE홀에서 알마요리학교 연수 결과 보고, 학생 소감 발표, 작품 소개, 시식회를 이어갔다.

웰니스센터는 학생들의 전공교육, 체험, 전시 활동이 상시로 이루어지는 공간으로 활용한다.

지역사회와 함께하는 웰니스 관광농업 교육의 기반 역할을 맡는다.

알마요리학교 평가회에서는 학생들이 해외 연수로 습득한 전공 기술과 경험을 직접 소개했다.

연수 과정에서 제작한 작품을 선보이며 글로벌 직무 역량을 공유했다.

강인숙 강원생명과학고등학교 교장은 "웰니스센터가 학생들의 전공교육과 지역사회 연계를 이끄는 협약형 특성화고의 핵심 공간으로 자리매김하길 기대한다"며 "앞으로도 국내외 다양한 교육 프로그램을 통해 학생들의 전공 실무능력과 글로벌 역량을 지속해서 강화하겠다"고 말했다.

강원생명과학고등학교는 이번 웰니스센터 개관을 계기로 협약형 특성화고 비전을 구체화하고 지역사회와 연계한 웰니스 관광농업 교육을 확대할 계획이다.