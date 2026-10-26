아이들이 스마트폰 끄고 향교로 까닭은

인제교육도서관이 인제향교에서 학생·학부모·지역주민이 참가한 가운데 독서진흥행사를 열었다.

행사 명칭은 '스마트폰 끄GO! 향교로 가GO! 책 읽GO!'다.

▲'스마트폰 끄GO! 향교로 가GO! 책 읽GO!'. ⓒ인제교육도서관

지난 24일 진행했다.

이번 행사는 디지털 기기 이용이 일상화된 환경에서 벗어나 전통문화 체험과 독서로 마음의 여유를 찾고 책 읽는 즐거움을 선사하고자 마련했다.

강원특별자치도교육청의 스마트폰 청정학교 정책과 연계해 기기 사용을 줄이고 그 시간을 독서와 문화 활동으로 채우는 데 초점을 맞췄다.

참가자들은 스마트폰을 잠시 내려놓은 뒤 옛 배움터인 인제향교를 둘러보며 역사적 의미를 되새겼다.

이어 싱잉볼 명상, 다도 체험, 독서활동 등에 참여했다.

임채호 인제교육도서관장은 "스마트폰을 잠시 멀리하는 것은 단순한 제한이 아니라 책과 사람 그리고 자기 자신에게 집중할 수 있는 귀중한 시간을 되찾는 일"이라며 "이번 행사를 계기로 참가자들이 일상에서도 자발적으로 독서습관을 형성해 나가길 바란다"고 말했다.