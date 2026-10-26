정기·불시 점검…원주시, 공직기강 해이 뿌리 뽑는다

원주시가 최근 잇따른 복무 관련 문제에 엄중히 대응하고 공직기강을 확립하고자 전 직원을 대상으로 복무점검을 강화한다.

원주는 일회성 점검에 그치지 않고 복무기강이 확립될 때까지 매월 정기점검을 실시하고 불시·수시점검을 병행한다.

▲구자열 원주시장. ⓒ구자열 원주시장 SNS

점검 결과와 개선 정도에 따라 점검 주기를 조정하되 지속적인 점검과 사후관리로 복무질서를 확립할 방침이다.

특히 감사부서 등 관계부서와 합동으로 출퇴근·근무시간 준수 여부, 무단 근무지 이탈 여부, 보안관리 실태 등 공직자가 지켜야 할 기본적인 복무사항을 중점 점검한다.

아울러 부서별 자체점검을 정례화하고 부서장 책임 아래 소속 직원에 대한 사전 교육과 지도·감독을 강화한다.

점검 과정에서 확인한 미흡사항은 개선 여부까지 지속해서 관리해 유사 사례 재발을 막는다.

복무 위반사항을 확인하면 위반 정도와 반복 여부 등을 종합적으로 고려해 관련 법령과 규정에 따라 조치한다.

고의적이거나 반복적인 위반행위는 감사부서와 연계해 징계 요구 등 엄정한 조치를 검토한다.

원주시 관계자는 "공직자의 기본적인 복무질서 준수는 시민 신뢰의 출발점"이라며 "일시적인 점검에 그치지 않고 기본과 원칙이 공직사회에 정착할 수 있도록 지속해서 관리하겠다"고 말했다.

이어 "위반행위는 관련 규정에 따라 엄정하게 대응하고 투명하고 책임 있는 행정을 통해 시민에게 신뢰받는 공직문화를 만들어 나가겠다"고 덧붙였다.