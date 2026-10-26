봉화군, 제30회 노인의 날 기념행사…어르신 750여 명 함께

경북 봉화군은 지난 23일 봉화군민회관에서 어르신과 내빈 등 750여 명이 참석한 가운데 ‘제30회 노인의 날 기념행사’를 개최했다.

대한노인회 봉화군지회(지회장 안철환)가 주관한 이번 행사는 어르신들의 헌신과 노고를 기리고, 노인을 존중하는 경로효친 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

행사는 봉화시장 문화사랑회의 색소폰 연주로 문을 열었다. 이어 노인강령과 경로헌장 낭독, 노인복지 증진 유공자 표창, 기념사와 격려사 등이 진행됐다. 기념식에서는 지역사회 발전과 노인복지 향상에 힘쓴 유공자들에게 표창을 수여하며 감사의 뜻을 전했다.

▲ 지난 23일 봉화군민회관에서 열린 제30회 노인의 날 기념행사에서 어르신들이 축하공연을 즐기고 있다. ⓒ 봉화군(사진제공)

안철환 지회장은 “지역사회 발전의 든든한 밑거름이 되어주신 어르신들께 깊은 존경과 감사를 전한다”며 “이번 행사가 어르신들께 위로와 웃음이 되고, 서로의 정을 나누는 화합의 한마당이 되기를 바란다”고 말했다.

최기영 봉화군수는 “오늘의 봉화를 일구어 오신 어르신들의 헌신과 노고에 깊이 감사드린다”며 “일상에서 체감할 수 있는 복지서비스를 확대하고, 노인이 존중받고 행복한 봉화를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.