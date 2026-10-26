횡성군, 공익직불금 감액 막는 농가 토양 무료 진단

횡성군농업기술센터가 관내 7,590개 전체 농업경영체를 대상으로 무료 토양 검정을 실시한다.

횡성군은 2027년 기본형 공익직불제 신청 예정 농가를 대상으로 화학비료 사용기준 준수를 돕고 친환경 농업환경을 보전하기 위해 토양 건강검진을 전면 추진한다.

▲무료 토양 검정. ⓒ횡성군

농업·농촌 공익기능 증진 직접지불제도 운영에 관한 법률에 따르면 공익직불금 지급 대상 농업인은 화학비료 사용기준을 의무적으로 지켜야 한다.

토양 화학성분 기준을 초과하면 직불금 감액 불이익을 받을 수 있다.

횡성군은 농가의 불이익을 예방하기 위해 1농가 1필지 필수 참여를 원칙으로 전수 검사를 진행한다.

검사 대상은 논, 밭, 과수원, 시설재배지 등 관내 모든 농경지다. 수경재배지는 제외한다.

참여를 희망하는 농가는 작물 수확 후 필지당 5곳 이상에서 흙을 15cm 깊이로 채취해 약 500g을 시료 봉투에 담아야 한다.

채취한 시료는 11월 2년부터 30일까지 읍면 행정복지센터 산업팀이나 횡성군농업기술센터 종합분석 지원 접수처에 제출하면 된다.

자세한 시료 채취 방법은 횡성군청 공식 유튜브 토양시료채취 편에서 확인할 수 있다.

횡성군농업기술센터는 제출받은 시료의 산도, 유기물, 유효인산, 교환성 칼륨 등 8개 이화학 성분을 분석한다.

분석 결과에 따른 비료 사용 처방서는 내년 3월 이전까지 개별 농가에 통보한다.

횡성군은 지난 14일 횡성군농업기술센터 소회의실에서 읍면 산업팀 담당자와 지역 농협 관계자 등 19명이 참석한 업무협의회를 열었다.

이날 회의에서는 횡성군이 자체 개발한 농가 맞춤형 비료 처방 현장 출력 시스템 비료엔온(ON)을 선보였다.

횡성군은 올해 말까지 관내 농협 경제사업소 5곳에 비료엔온을 시범 설치해 운영한다. 2027년에는 4곳에 추가 보급한다.

박선희 횡성군농업기술센터 연구개발과장은 "토양 검정은 공익직불금 수령을 위한 법적 준수사항일 뿐만 아니라 불필요한 비료 구매비를 아껴 농가 경영비를 절감하는 확실한 방법"이라며 "관내 모든 농업경영체가 빠짐없이 시료를 채취해 기한 내에 접수해 주길 바란다"고 말했다.