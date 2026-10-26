횡성군, 여성친화도시 3단계 재지정 통과

횡성군이 성평등가족부가 실시한 2026년 여성친화도시 지정 심사를 최종 통과했다.

횡성군은 2027년부터 2031년까지 여성친화도시 3단계 조성을 이어간다.

▲2022년 여성친화도시 재지정 협약식. ⓒ횡성군

여성친화도시는 여성과 남성이 평등하게 참여하고 여성의 사회참여 확대와 안전·돌봄 환경 개선을 통해 누구나 살기 좋은 지역사회를 만드는 제도다.

횡성군은 이번 재지정 심사에서 성평등 정책 추진 기반 구축, 여성의 경제·사회 참여 확대, 지역사회 안전 증진, 가족 친화 돌봄 환경 조성, 여성의 지역사회 활동 역량 강화 등 5대 분야의 추진 성과와 향후 계획을 제시했다.

횡성군은 15개 부서가 참여하는 52개 여성친화도시 조성 과제를 추진했다.

성평등 마을 조성 및 여성 친화 희망 기업 지원 등 지역 특성을 반영한 사업도 펼쳤다.

군민참여단을 중심으로 관내 공중화장실 안심 환경 점검과 민관 합동 순찰 등 주민이 직접 참여하는 생활밀착형 활동을 꾸준히 진행했다.

횡성군은 이번 3단계 재지정을 계기로 기존 사업을 한층 더 내실화한다.

여성의 경제·사회참여 확대와 안전·돌봄 환경 개선에 박차를 가하고 군민이 일상에서 체감할 수 있는 정책을 확대할 계획이다.

장신상 횡성군수는 "이번 여성친화도시 3단계 재지정은 군민과 행정이 함께 노력해 온 뜻깊은 성과"라며 "무엇보다 중요한 것은 군민이 일상에서 변화를 직접 느낄 수 있도록 하는 것인 만큼 앞으로도 군민의 삶에 실질적인 도움이 되는 정책을 펼쳐 나가겠다"고 말했다.