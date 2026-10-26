완주군 청소년 직접 기획 '어울림마당' 축제 지역사회 소통 성황

전북 완주군 이서청소년문화의집이 23일 문화의집 광장에서 청소년과 지역 주민 등 150여 명이 함께한 가운데 '2026 청소년 어울림마당'을 성황리에 열었다.

매년 열리는 이 행사는 청소년들이 직접 기획하고 준비해 주민과 함께 즐기는 축제로 청소년의 재능을 마음껏 펼치고 지역사회와 따뜻하게 소통하는 자리로 꾸며졌다.

행사장에는 체험과 감성, 홍보와 휴식 등 다양한 주제별 공간이 마련돼 방탈출 게임과 인공지능 체험, 재활용 장터와 식물 장식 등 다채로운 프로그램이 펼쳐졌다.

이서 지역 학부모들이 직접 준비한 먹거리 공간인 이서 미식회도 풍성한 음식을 제공하며 축제의 즐거움을 한층 더했다.

▲전북 완주군 이서청소년문화의집 어울림마당 축제.ⓒ

특히 안전 체험 공간에서는 대한적십자사 전문 강사들의 지도로 심폐소생술 교육을 진행해 청소년들이 교육용 마네킹으로 가슴 압박을 직접 실습하며 응급상황 초기 대응의 중요성을 배웠다.

정책 홍보 공간에서는 지역 어린이와 청소년의회가 나서 자신이 군수라면 무엇을 만들지 적어 붙이는 활동을 통해 바라는 지역의 모습을 자유롭게 표현했다.

현장에서 모인 다양한 정책 아이디어는 앞으로 이서 권역 청소년의회의 실제 정책 제안과 토론 활동으로 이어질 예정이다.

공연 무대에서는 청소년들이 동아리 활동을 통해 갈고닦은 춤과 밴드 연주 등 다채로운 재능을 선보였으며 인근 학교 학생들도 함께 무대에 올라 교류와 화합의 의미를 더했다.

행사장 한편에는 조명과 투명 텐트로 꾸며진 쉼터가 마련돼 참여자들이 친구들과 이야기를 나누며 잠시 쉬어가는 여유를 즐겼다.

유희태 완주군수는 "청소년들이 직접 준비한 축제에서 재능을 펼치고 주민과 어울리는 모습이 뜻깊다"며 "앞으로도 청소년들의 생각에 귀 기울이며 이들이 다양한 문화 활동에 참여해 꿈을 키워가도록 적극 지원하겠다"고 말했다.