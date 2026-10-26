"낮과 밤이 맛있는 완주"…완주 야간 미식축제 '완슐랭 맛보삼례' 6000명 인파

전북 완주군 삼례문화예술촌 일원에서 24일 열린 야간 미식축제 '완슐랭 맛보삼례'가 관람객들의 뜨거운 호응 속에 성황리에 막을 내렸다.

지역 혁신 사업을 이끄는 우석대학교 전주캠퍼스 사업단과 완주군이 함께 연 이번 축제에는 가족과 연인 단위 방문객 6000여 명이 찾아 삼례 일대를 가을밤의 미식 거점으로 탈바꿈시켰다.

이번 행사는 완주의 대표 식재료와 음식문화를 널리 알리는 자리로 꾸며졌다.

어린이와 가족을 위한 미식 교육 체험을 비롯해 지역 주민이 직접 참여하는 판매 부스를 열어 완주만의 다채로운 먹거리를 방문객에게 제공했다.

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특히 이날 행사에서는 박준우 요리사가 완주 지역의 신선한 식재료를 활용해 독창적인 요리를 선보이는 실시간 요리쇼를 진행해 방문객들의 눈과 입을 사로잡았다.

여기에 참여형 퀴즈쇼와 가수 현진영 등이 출연한 공개방송이 더해져 축제의 열기를 한층 더 끌어올렸다.

이번 행사는 같은 날 오전에 삼례책마을 일원에서 열린 '2026 스테이삼례 브런치 페스타'와 연계해 진행되면서 방문객들의 체류 시간을 크게 늘리는 효과를 거뒀다.

낮 시간에 브런치 축제와 원작을 정교하게 복제해 전시하는 '프리다 칼로 레플리카전'을 즐긴 방문객들이 자연스럽게 저녁 축제 행사장으로 이동하면서 삼례 일대 전체가 하루 종일 활기를 띠었다.

유희태 완주군수는 "완주의 신선한 식재료와 다채로운 문화 콘텐츠가 어우러져 방문객들에게 잊지 못할 가을날의 추억을 선사했다"며 "앞으로도 삼례를 중심으로 미식 관광 문화를 확산하고 지역 상권을 살리는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.