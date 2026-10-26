메인화면으로
우상호 "소득·경영안정 지원"…강원농업인가족 한마음대회
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기
  • 밴드 공유하기
  • 인쇄하기
  • 본문 글씨 크게
  • 본문 글씨 작게
정기후원

우상호 "소득·경영안정 지원"…강원농업인가족 한마음대회

배연호 기자(=춘천)  |  기사입력 2026.10.26. 16:40:59

강원특별자치도가 26일 춘천시 농업인단체회관에서 도내 농업인단체 회원과 관계기관 등 200여 명이 참석한 가운데 제9회 강원농업인가족 한마음대회를 열었다.

강원특별자치도내 농업인과 농업인단체 간 소통과 화합을 도모하고 농업 발전을 위해 현장에서 헌신하는 농업인들의 노고를 격려하기 위해 마련했다.

▲제9회 강원농업인가족 한마음대회. ⓒ강원특별자치도

행사는 농업인 교류센터와 전시장 운영을 시작으로 식전 공연, 개회식, 시상식, 오찬, 생활체육 및 친선게임 순으로 진행했다.

참석자들은 서로의 노고를 나누며 화합을 다졌다.

▲제9회 강원농업인가족 한마음대회. ⓒ강원특별자치도

개회식에서는 강원 농업 발전과 농촌 현장에서 헌신해 온 농업인들에게 강원특별자치도지사 표창 등 총 18점의 기관·단체장 표창을 수여했다.

강원특별자치도 농업인단체총연합회를 비롯해 한국후계농업경영인·한국여성농업인·전국농민회총연맹·농촌지도자·생활개선회·4-H·한국새농민회·한국쌀전업농·친환경농업협회·축산단체협의회·고랭지채소연합회·산채연구회 등 주요 단체 대표들이 함께했다.

▲제9회 강원농업인가족 한마음대회. ⓒ강원특별자치도

우상호 강원특별자치도지사는 "농업인단체는 강원 농업 현장을 가장 가까이에서 대변하고 농정 발전을 이끄는 중요한 동반자"라며 "앞으로도 지속해서 소통하며 농업인이 체감하는 농정을 추진하고 소득과 경영 안정을 지원하겠다"고 말했다.

구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
배연호

배연호 기자

메일보내기bae640513@naver.com

강원취재본부 배연호 기자입니다.

최근글보기
프레시안에 제보하기제보하기
프레시안에 CMS 정기후원하기정기후원하기

전체댓글 0

등록
  • 최신순

헤드라인

이전 다음