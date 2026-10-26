우상호 "소득·경영안정 지원"…강원농업인가족 한마음대회

강원특별자치도가 26일 춘천시 농업인단체회관에서 도내 농업인단체 회원과 관계기관 등 200여 명이 참석한 가운데 제9회 강원농업인가족 한마음대회를 열었다.

강원특별자치도내 농업인과 농업인단체 간 소통과 화합을 도모하고 농업 발전을 위해 현장에서 헌신하는 농업인들의 노고를 격려하기 위해 마련했다.

▲제9회 강원농업인가족 한마음대회. ⓒ강원특별자치도

행사는 농업인 교류센터와 전시장 운영을 시작으로 식전 공연, 개회식, 시상식, 오찬, 생활체육 및 친선게임 순으로 진행했다.

참석자들은 서로의 노고를 나누며 화합을 다졌다.

▲제9회 강원농업인가족 한마음대회. ⓒ강원특별자치도

개회식에서는 강원 농업 발전과 농촌 현장에서 헌신해 온 농업인들에게 강원특별자치도지사 표창 등 총 18점의 기관·단체장 표창을 수여했다.

강원특별자치도 농업인단체총연합회를 비롯해 한국후계농업경영인·한국여성농업인·전국농민회총연맹·농촌지도자·생활개선회·4-H·한국새농민회·한국쌀전업농·친환경농업협회·축산단체협의회·고랭지채소연합회·산채연구회 등 주요 단체 대표들이 함께했다.

▲제9회 강원농업인가족 한마음대회. ⓒ강원특별자치도

우상호 강원특별자치도지사는 "농업인단체는 강원 농업 현장을 가장 가까이에서 대변하고 농정 발전을 이끄는 중요한 동반자"라며 "앞으로도 지속해서 소통하며 농업인이 체감하는 농정을 추진하고 소득과 경영 안정을 지원하겠다"고 말했다.