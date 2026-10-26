강원농협 '3분기 강원 농축협 심사분석회의'…깨끗한 선거문화 실천 교육

농협중앙회 강원본부는 26일 도내 농·축협 기획상무 79명이 참석한 가운데 '2026년 3분기 강원 농축협 심사분석회의'를 개최하고 공명선거 실천교육과 연말 건전결산을 위한 목표손익 달성 방안을 논의했다.

이번 회의에서는 ▲공명선거 실천교육 ▲사업 및 손익현황 분석 ▲2027년 사업계획 및 수지예산 편성 지도 ▲국내외 경제 및 금융시장 전망 특강 등이 진행됐다.

ⓒ농협 강원본부

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특히 내년 제4회 전국동시조합장선거를 앞두고 공명선거 실천교육을 통해 공정하고 투명한 선거문화 정착을 위한 실천 의지를 다졌다.

제4회 전국동시조합장선거는 3월 3일 실시되며, 후보자의 기부행위와 호별 방문은 금지되고 조합원에게 금품이나 음식물을 제공하면 위탁선거법 위반으로 처벌될 수 있다.

아울러 임직원의 선거 관련 준법의식을 높이고, 부정·불법 선거행위 예방과 깨끗한 선거문화 조성에 뜻을 모았다.

또한 사업계획 및 수지예산 편성 교육으로 농·축협별 경영여건을 반영한 실효성 있는 사업계획 수립과 합리적인 예산 편성의 중요성을 공유했다.

이와 함께 경제·금융시장 전망 특강을 통해 대내외 금융환경 변화에 대한 대응 역량을 높였다.

농협 강원본부 김병용 본부장은 "다가오는 전국동시조합장선거가 공정하고 투명하게 치러질 수 있도록 임직원 모두가 관련 규정을 준수하고, 남은 기간 철저한 손익관리로 연말 건전결산에도 최선을 다해주시기 바란다"고 당부했다.