李대통령 "자기만 개혁 주체인 양 선동…무책임한 극단주의"

이재명 대통령은 28일 "일부 국민들의 조급하고 절박한 개혁 열망에 편승해 개혁 실패의 불안감을 자극하며 자기만 선명한 개혁주체인 양 '전부 아니면 전무' 식의 선동을 하고, 진짜 개혁을 하려는 동지를 공격하며 실질적 실효적 개혁의 실패로 이끌어 가는 것이 무책임한 극단주의"라고 했다.

이 대통령은 이날 X(옛 트위터) 글에서 "검찰개혁을 진심으로 국가와 국민을 위해 주장하는 분도 있고, 자신의 숨겨진 정치적 사적 목적을 위해 선명성만 내세우거나 과도한 선동적 주장을 함으로써 실질적으로는 검찰 개혁을 발목잡는 분들도 있다"며 이같이 썼다. 검찰 개혁을 둘러싸고 여권 강경파를 비판하며 재차 여권 내 갈등에 기름을 부은 모양새다.

이 대통령은 "당신(이 대통령)이 검찰개혁 방해 등 비판자들을 혹세무민 하는 '무극파'니 허위사실에 기초해 비방하는 '국정 방해 세력'으로 몰았던 건 사과 안 하나? 그런 무책임하고 극단적인 음해와 모함을 해놓고 왜 사과하지 않나?"고 따진 한 이용자의 글을 공유하며 "본인이 그에 속하지 않으면 언짢을 이유가 없고, 그에 속한다고 생각되어 기분 나쁘다면 한 번쯤 되돌아 보기를 권유드린다"고 반박하기도 했다.

이 대통령은 다른 글에선 농지 전수조사를 송미령 농림축산식품부 장관이 제안했다고 밝혀 '책임 전가'라는 비판이 인 데 대해 "사실을 왜곡하면서도 '국민과 직접 소통하는 SNS 하지 말라'고 강요하는 건 때려도 저항하지 말고 그냥 맞으라는 것"이라며 언론을 비판했다.

이 대통령은 "장관이 제안한 사업이라는 사실을 알려줬더니 이를 가지고 책임 전가 행위라고 비난하는 언론들이 있었다"며 이같이 말하고, "공개된 국무회의 발언을 직접 보고 최소한의 보도윤리를 가지고 쓴 것인지 의문"이라고 했다.

이 대통령은 "당초 대통령은 수도권의 투기용 불법농지(투기를 위해 자경한다고 거짓 신고하여 매입한 후 자경하지 않는 농지) 실태 조사를 지시했는데 농림부 장관께서 법률상 의무임에도 수십 년간 방치된 전국농지조사를 이번 기회에 하자고 제안해 대통령이 직접 전국농지조사를 지시했다"고 경위를 설명했다.

이 대통령은 "농지조사는 반발이 있겠으나 꼭 해야 할 농업개혁의 핵심"이라며 "수십년 간 방치된 조사를 한꺼번에 하자는 훌륭한 제안을 한 사람이 장관이었기 때문에 칭찬 삼아 '내가 지시했지만 장관이 제안해 준 것'임을 밝힌 것"이라고 했다.

그러면서 "농지조사는 잘못한 일이 아니라 칭찬받아 마땅한 개혁 조치"라며 "대통령이 공개회의에서 직접 조사를 지시한 것은 세상이 다 아는 사실인데, 그 제안자가 따로 있다 한들 책임이 줄어들 리도 없다"고 했다.

이 대통령은 "'짜장면 좋다는 건 짬뽕 폄훼'라며 '대통령 욕하는 게 국민 스포츠'이던 그때가 떠오른다"고 했다. 언론과 날카롭게 부딪혔던 노무현 정부를 회상한 것으로 보인다.