[속보] 구룡마을 화재, 12시간 50분만에 완전 진화

서울시 강남구 개포동 구룡마을에서 27일 발생한 화재가 12시간 50분만에 완전 진화됐다.

소방당국은 28일 오전 2시 21분께 화재의 큰 불을 잡고 초진을 선언했다. 이어 2시간 20여분 뒤인 오전 4시 39분께 완진에 성공했다.

전날 오후 3시 49분께 마을 2지구에서 불이 난 지 약 12시간 50분 만이다.

이번 화재로 30대 여성 1명이 다리에 경미한 부상을 입었다. 아직 다른 인명피해는 보고되지 않았다.

이번 화재는 강풍으로 인해 진화에 어려움이 있었다. 불은 2지구에서 시작해 인근 1, 3, 7지구로까지 번졌다.

소방은 소방헬기 6대를 비롯해 장비 110대에 인력 232명을 투입해 진화에 총력을 가했으나 날이 어두워지면서 소방헬기 운용에 어려움을 겪었다.

▲27일 화재가 발생한 서울 강남구 구룡마을에서 소방관들이 화재를 진압하고 있다. ⓒ연합뉴스

이번 화재로 인해 주민 39명이 자진 대피했다. 1, 2, 3지구에 거주하던 총 77가구 107명이 화재 피해를 당했다.

강남구는 개포중과 구룡중 체육관 등에 대피소를 마련했다.

소방은 화재신고 접수 후 전날 오후 3시 59분 대응 1단계를 발령한 데 이어 오후 4시 29분 대응 2단계로 격상했다.

이후 밤 10시 5분께 대응 수준을 다시 1단계로 하향 조정했다.

구룡마을 화재는 올해 들어서만 이번이 두 번째다. 올 1월 16일에는 마을 4지구에서 화재가 발생해 주민 258명이 대피한 바 있다.

서울 강남구의 마지막 무허가 판자촌인 구룡마을은 지역 특성상 불에 타기 쉬운 자재로 지은 판잣집이 밀집해 화재가 발생할 경우 불길이 빠르게 번진다. 액화석유가스(LPG) 가스통 등이 밀집해 있다는 점도 화재 발생 시 불길을 키우는 요인으로 꼽힌다.