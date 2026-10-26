경기신보, 보증 문턱 낮춘 모바일 앱 '이지원' 고도화

경기신용보증재단(이사장 시석중)이 도내 중소기업과 소상공인이 보증 서비스를 편리하게 이용할 수 있도록 비대면 보증 신청 모바일 앱 '이지원'의 고도화를 완료하고 26일부터 확대된 서비스를 제공한다고 밝혔다.

'이지원'은 경기신보가 2023년 도입한 모바일 앱으로, 영업점 방문과 서류 준비, 상담·서류제출을 위한 현장 대기 부담을 줄이는 '3無(무방문·무서류·무대기)' 서비스를 제공한다.

보증에 접근하기 어려운 이용자들을 위한 접근성을 높이고, 이용을 위해 각종 행정 관련 문턱을 낮춘 앱으로 출시 당시부터 주목을 받은 바 있다.

이용자는 스마트폰으로 보증 신청과 서류제출을 진행하고, 신청 상품과 요건에 따라 자동 심사 또는 영업점 직원의 상담·심사를 거쳐 전자 약정과 보증서 발급까지 완료할 수 있다.

경기신보는 이지원을 통해 사업장을 비우기 어려운 중소기업과 소상공인의 영업점 방문 부담을 줄이고, 필요한 자금을 보다 신속하게 지원해 왔다.

지난 2025년 총 1조4600억 원에 이어 2026년에도 9월 말까지 1조3400억 원의 보증을 지원하는 등 도내 기업의 주요 비대면 금융지원 창구로 활용해 왔다.

경기신보 측은 "이번 고도화는 기업 형태와 이용 환경에 따른 제약을 줄이고, 보증 이용 전반의 편의성을 높이기 위해 추진됐다"며 "기존에는 비대면 보증 이용 대상이 개인사업자 단독 대표 중심이었고 신청 채널도 모바일 앱에 한정됐다. 이에 경기신보는 이용 대상과 채널을 넓히는 한편, 상담부터 보증 이후 관리까지 서비스를 연계하는 데 중점을 뒀다"고 설명했다.

비대면 이용 대상을 기존 개인사업자 단독 대표에서 법인기업과 개인사업자 공동대표 기업까지 확대했고, 영업점에서 진행하던 서류 확인과 약정 절차를 온라인으로 처리할 수 있도록 했다. 모바일 앱과 연계한 PC 이용 환경도 마련했다.

상담 서비스에는 인공지능(AI)을 접목한 것도 주목할 만한 부분이다. AI 챗봇이 보증 대상과 준비 서류, 신청 절차 등 주요 문의 사항을 24시간, 365일 안내해 영업시간 외에도 필요한 정보를 확인할 수 있도록 했다.

보증 이후에도 이지원을 지속적으로 활용할 수 있도록 관련 서비스를 연계했다. 보증 이후 업무와 보증 내역 조회도 비대면으로 진행하고 각종 교육 과정도 연계했다.

경기신보 측은 "이번 고도화를 계기로 고객이 보증 이용 과정에서 겪는 시간적·절차적 부담을 줄이고, 도내 기업의 정책금융 접근성을 높일 것으로 기대하고 있다"고 전했다.

시석중 이사장은 "생업으로 바쁜 중소기업과 소상공인에게 보증 이용에 드는 시간과 수고를 줄이는 것은 중요한 지원"이라며 "앞으로도 현장의 목소리를 반영해 더 많은 기업이 필요한 금융지원을 편리하게 이용하고, 경영에 실질적인 도움이 되는 서비스도 함께 받을 수 있도록 하겠다"고 말했다.

이지원은 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 '이지원' 또는 '경기신용보증재단'을 검색해 설치할 수 있다. 자세한 이용 안내는 경기신보 고객센터를 통하면 된다.