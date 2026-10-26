안동시의회 문복위, 임청각 공유관·엄마까투리 시설 현장 점검

안동시의회 문화복지위원회가 지역 주요 문화·관광시설을 찾아 운영실태를 살피고 시설 활성화 방안을 논의했다.

문화복지위원회는 제270회 임시회 기간인 지난 23일 임청각 역사문화 공유관과 엄마까투리 야영장·상상놀이터를 잇달아 방문하고, 주요 사업의 추진 상황을 점검해, 시설 운영 과정에서 드러난 문제점과 개선 방안을 살폈다.

위원들은 임청각 역사문화 공유관을 찾아 사업 추진 상황과 시설 운영 현황을 살핀 뒤, 엄마까투리 야영장과 상상놀이터로 이동해 운영실태와 관광자원 활용 방안을 점검했다. 각 현장에서는 소관 부서로부터 사업 추진 현황을 보고받고, 시설을 효율적으로 운영하고 이용을 활성화하기 위한 개선 방향을 논의했다. 지역 문화·관광자원으로서 가치를 높이기 위해서는 지속적인 시설 관리와 내실 있는 운영이 뒷받침돼야 한다는 데도 뜻을 모으고, 시설마다 지닌 특성과 기능을 살려 시민과 관광객의 만족도를 높여야 한다고 강조했다.

문화복지위원회는 앞으로도 주요 문화·관광시설의 운영 상황을 점검하고, 현장에서 확인한 과제를 의정활동에 반영할 계획이다.

김창현 위원장은 “시설을 직접 둘러보고 현장의 목소리를 듣는 것이 실효성 있는 개선책을 마련하는 출발점”이라며 “지역 문화·관광자원이 시민과 관광객에게 더욱 사랑받는 공간으로 자리 잡을 수 있도록 지속적으로 살피겠다”고 말했다.