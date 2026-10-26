의정부시, 美 와일드 리퍼블릭과 업무협약…아동 교육‧복지 및 지역사회 공헌 협력

▲김원기(왼쪽) 의정부시장이 26일 와일드 리퍼블릭과 지역사회 상생협력을 위한 업무협약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다.ⓒ의정부시

의정부시는 26일 미국 야생동물 완구‧교육교구 기업인 와일드 리퍼블릭(Wild Republic)과 한국지사 설립 및 지역사회 상생협력을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 기업의 사회 공헌 활동을 지역사회 나눔으로 연결하고, 관내 아동의 교육 환경 개선과 생태‧환경교육 기회를 확대하기 위해 마련됐다.

미국 오하이오주에 본사를 둔 와일드 리퍼블릭은 1979년 설립된 야생동물 봉제완구 전문기업으로, 동물의 모습을 사실적으로 재현한 친환경 소재의 완구제품 등을 선보이고 있다.

협약에 따라 양측은 의정부시 내 한국지사 설립을 위한 협력 기반을 마련하고, 향후 지역 인재 채용과 아동의 생태‧환경교육 기회 확대 등을 통해 지역경제 활성화와 교육‧복지 증진에 기여할 수 있도록 협력해 나갈 계획이다.

특히 와일드 리퍼블릭은 관내 아동 돌봄‧복지시설과 보육기관 등을 대상으로 완구‧교육교구 기부와 생태‧환경교육 프로그램 운영 등 다양한 사회 공헌 활동을 추진할 예정이다.

김원기 시장은 “아이들에게는 더 많은 배움의 기회를, 지역사회에는 따뜻한 나눔을 전하는 뜻깊은 협력이 되길 기대한다”며 “앞으로도 기업과 지역사회가 함께 성장하고, 그 성과가 시민의 삶에 긍정적인 변화로 이어질 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.