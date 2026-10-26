영천시의회, 제255회 임시회 14일간 일정 마무리

영천시의회는 26일 제7차 본회의를 끝으로 14일간의 일정으로 열린 제255회 임시회를 마무리했다.

이날 본회의는 안건 상정에 앞서 김명희 의원의 ‘말문화축제 개최 추진’ 과 조창호 의원의 ‘영천 영대병원 응급실 운영 정상화 촉구’ 를 주제로 한 5분 자유발언으로 시작했다.

이어진 회의에서는 조례안 2026년도 행정사무감사 계획서 채택의 건 등 총 20개의 안건을 각 상임위원회에서 심사한 안대로 처리하였다.

안건 의결 이후에는 집행부를 대상으로 주요 현안에 대한 시정질문이 이어졌다. 윤영한 의원은 ‘신산업 드론 행정의 전면적 혁신과 자원봉사센터 인프라 개선’ 에 대해 현 상황의 문제점을 지적하고, 실효성 있는 대책 마련을 촉구하였다.

하기태 의장은 “업무보고와 현장 방문을 통해 제시된 다양한 대안들이 시정 전반에 차질 없이 반영되어, 시민이 체감하는 실질적인 변화와 지역 발전의 결실로 이어지도록 집행부와 긴밀히 협력해 나가겠다” 고 밝혔다.