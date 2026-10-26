"이 가을, 할로윈 축제에 빠져 보세요"… 장수군 ‘달빛누리 페스티벌 위드 할로윈' 31일 개최

"아름다운 가을의 정취를 흠뻑 느끼면서 할로윈 축제에 푹 빠져 보세요."

전북자치도 장수군이 오는 31일부터 다음 달 1일까지 이틀간 장수 누리파크 일원에서 가을의 정취와 할로윈의 이색적인 분위기를 결합한 '2026 달빛누리 페스티벌 위드(with) 할로윈'을 개최한다.

이번 행사는 누리파크와 캠핑장을 연계해 가족 단위 방문객과 캠핑객은 물론 전 군민이 함께 어울리며 특별한 가을 추억을 만들 수 있도록 마련됐다.

▲전북자치도 장수군이 오는 31일부터 다음 달 1일까지 이틀간 장수 누리파크 일원에서 가을의 정취와 할로윈의 이색적인 분위기를 결합한 '2026 달빛누리 페스티벌 위드(with) 할로윈'을 개최한다. ⓒ장수군

대표 프로그램은 할로윈 콘셉트의 개성 넘치는 의상과 분장을 선보이는 '할로윈 코스튬 페스타'와 행사장 곳곳에 숨겨진 보물을 찾는 '미스터리 보물찾기'다.

참가자들은 자신만의 개성을 담은 의상과 분장으로 축제 분위기를 즐기고, 보물을 찾아 행사장을 둘러보며 색다른 재미를 느낄 수 있다.

누리파크 공원과 캠핑장의 공간별 특성을 살려 행사 분위기를 조성하고 행사 방문객뿐만 아니라 캠핑장 이용객도 함께 즐길 수 있도록 운영할 방침이다.

할로윈 테마에 체험형 콘텐츠를 더해 아이들에게는 신나는 놀이 경험을 선사하고 어른들에게는 일상에서 벗어난 가을 나들이의 기회를 제공한다.

가족과 친구가 함께 체험에 참여하고 공연을 관람하며 가을 누리파크의 매력을 만끽할 수 있도록 프로그램을 운영한다.

최훈식 장수군수는 "이번 축제가 누구나 즐겁게 참여하고 가을의 특별한 추억을 쌓는 자리가 되길 바란다"며 "가족과 친구, 캠핑객과 군민 모두가 함께 어울릴 수 있도록 행사 준비에 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 군은 관광자원을 활용해 장수의 매력을 널리 알리고, 방문객들이 지역에 머물며 즐길 수 있는 체류형 관광 콘텐츠를 지속적으로 발굴할 계획이다.