농협 강원본부 ‘축산환경 소독의 날’ 행사

농협 강원본부(본부장 김병용)와 홍천축산농협(조합장 강문길)은 26일 홍천 남면에 위치한 축산농장에서 ‘축산환경 소독의 날’ 행사의 일환으로 ‘예쁜농장, 벽화그리기 행사를 했다.

’예쁜농장, 벽화그리기‘는 농협 강원본부와 도내 농축협이 중점추진하는 환경개선 사업으로 축산농가 외부 경관개선(보이는 냄새저감)을 통해 농가의 환경개선에 대한 의지를 고취하고, 축산업에 대한 긍정적 이미지를 제고하기 위해 계획됐다.

ⓒ농협 강원본부

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농협 강원본부는 2018년부터 2025까지 축산농장 45개소에 벽화그리기를 실시해 아름다운 외부경관을 통해 마을 주민과 관광객 등의 호평을 받았고, 올해도 축산농장 5개소에 벽화그리기 사업을 전개했다.

행사에는 농협 강원본부, 홍천군지부, 홍천축산농협 임직원들이 참석해 벽화그리기 및 농장 주변 환경정화 활동을 실시하며 깨끗한 축산환경개선 실천 결의를 다졌다.

김병용 본부장은 “최근 축산환경에 대한 관심도가 높아진 만큼 축산업의 이미지 제고와 함께, 청정 축산환경 구현이 앞으로의 과제라고 생각한다”며, “청정축산으로 도약하기 위해 강원농협이 적극 앞장서겠다”고 밝혔다.

농협 강원본부는 매주 수요일 ‘축산환경 소독의 날’을 운영하며 농가의 자발적인 환경 개선 참여를 유도하고 있다. 방취림 조성과 벽화 그리기, 축사 주변 정비 등을 함께 추진해 악취 저감과 경관 개선, 지역사회 상생을 도모하고 있다.