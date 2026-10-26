성남시장, 전토시장 인정구역 추가 확대 지정

강원특별자치도 강릉시(시장 김중남)는 성남시장의 인정구역을 지난 22일 자로 추가 확대 지정했다.

이번 성남시장의 인정구역 확대는 동일 상권임에도 인정구역에 포함되지 않아 발생했던 소비자 불편을 해소하고, 전통시장 지원의 사각지대를 지속적으로 줄여 나가기 위해 추진됐다.

▲강릉시는 성남시장의 인정구역을 지난 22일 자로 추가 확대 지정했다. ⓒ강릉시

확대된 인정구역은 강릉시 성남동 한중한의원~은빛미용실~관음불교사 구간으로, 총 5951.8㎡ 면적에 63개 점포가 새롭게 포함됐다. 이로써 성남시장은 기존 15795.4㎡(224개 점포)에서 총 21747.2㎡(287개 점포) 규모로 확대돼 더욱 넓은 상권을 형성하게 됐다.

이번에 새로 인정구역으로 편입된 점포들은 앞으로 온누리상품권 취급, 시설 현대화사업, 경영현대화사업 등 다양한 전통시장 지원사업의 혜택을 받을 수 있으며, 시장 규모 확대에 따라 정부 공모사업 신청 시에도 한층 높은 경쟁력을 확보하게 됐다.

김현경 소상공인과장은 “이번 성남시장 인정구역 확대를 통해 제도권 밖에 있던 상인들도 지원 대상에 포함돼 경영 안정과 소득 증대에 실질적인 도움이 될 것으로 기대한다”며, “기존 상인들 역시 확대된 시장 규모를 기반으로 각종 지원사업 참여에 유리한 환경을 갖추게 돼 시장 전체가 더욱 활기를 띠게 될 것”이라고 말했다.