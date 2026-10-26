올 최고 양봉요리는 무엇?… "바로 '뀰페스티복과 뀰퍼레이드'입니다"

올해 최고의 '양봉요리'는 무엇일까?

벌꿀이나 로열젤리, 화분, 프로폴리스 등 꿀벌이 생산하는 양봉산물을 식재료로 활용하여 만드는 양봉요리는 맛과 식감이 좋은 데다 건강에도 큰 도움이 돼 일반인들의 인기를 끈다.

전북자치도 혁신도시에 본청을 둔 농촌진흥청(청장 이승돈)이 (사)한국양봉협회와 함께 공동 주최·주관하고 농림축산식품부와 한국양봉농협·한국양봉학회가 후원한 '제6회 양봉요리 경연대회' 본선이 24일 대전보건대학교에서 열렸다.

이날 경연대회 본선 참가 10팀은 8월 20일부터 9월 20일까지 양봉요리 경연대회 누리집에 참가 신청한 총 23팀 가운데 1차 심사를 거쳐 선정됐다.

본선 심사는 성심당 안종섭 이사 등 5인으로 구성된 심사 위원단이 직접 시식하며 양봉산물 특성 반영, 창의성, 조리 편의성 등을 종합적으로 평가하는 방식으로 이뤄졌다.

▲제6회 양봉요리경연대회 수상자들과 단체사진 ⓒ농촌진흥청

최종 대상 1점과 최우수상 3점, 우수상 3점, 특별상 3점이 정해졌다.

농림축산식품부장관상을 받는 대상에는 '아까시들' 팀이 만든 '뀰페스티복과 뀰퍼레이드'의 몫으로 돌아갔다.

이 팀은 크레이프를 복주머니 모양으로 만들어 감귤꽃꿀과 귤 콩포트(설탕 조림), 로열젤리, 아까시꿀을 활용한 크림을 담고 수벌번데기와 잣으로 만든 크루스티앙과 화분을 더해 다양한 맛과 식감의 양봉산물 요리를 선사한 것이 영예의 대상으로 이어졌다.

심사 위원들은 "'다양한 꿀의 맛과 향을 살린 카페 음료 및 간편 후식'이라는 경연대회 주제를 잘 표현했으며 다양한 양봉산물을 조화롭게 구성한 창의성이 돋보인다"고 평가했다.

최우수상에는 야생화꿀을 넣은 꿀배차에 밤꿀이 들어간 호지크림을 얹은 음료 '산굼부리', 아까시꿀로 만든 다양한 종류의 크림을 채운 '허니파우치', 견과류와 피나무꿀, 도토리화분, 요거트 등을 쌓아 올린 '벌꿀 프라페' 3종이 선정됐다.

김남정 농업생물부 부장은 "이번 대회는 국산 양봉산물이 지닌 매력을 다양한 카페 음료와 후식으로 선보이는 자리였다"며 "앞으로도 소비자가 양봉산물을 일상에서 더욱 친숙하게 즐길 수 있도록 활용 방법을 알리고 소비 확대에 힘쓰겠다"고 말했다.