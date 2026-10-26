국제택배로 필로폰 3.4㎏ 밀수해 전국 유통한 베트남인 9명 검거

국제항공택배를 이용해 베트남에서 필로폰을 밀수입한 뒤 전국 각지에 유통·투약한 베트남 국적 마약사범 9명이 해경에 검거됐다.

26일 목포해경에 따르면 베트남에서 필로폰을 국내로 밀반입하고 전국 각지의 마약 조직원들에게 유통하거나 투약한 혐의로 베트남 국적 피의자 9명을 검거하고, 밀수총책 A씨 등 8명을 구속했다.

수사 결과 이들은 국내 밀수총책을 중심으로 중간 판매책과 지역별 판매책을 두고 남양주·경산·부산·광주·영암·전주·군산 등 전국 각지에 필로폰을 유통한 혐의를 받고 있다.

나주에 거주하는 베트남 국적 A씨(35)는 지난해 1월부터 베트남 현지에서 발송한 국제항공택배를 이용해 필로폰을 국내로 지속해서 반입한 것으로 조사됐다.

▲압수물품 2026. 10. 26 ⓒ목포해양경찰서

이들은 수사기관의 단속을 피하기 위해 필로폰을 진공 포장한 뒤 타마린드 등 식품이나 초코파이 포장지 내부에 숨겼다. 국제택배 발송 내용물도 음식물인 것처럼 허위로 기재하는 수법을 사용한 것으로 파악됐다.

택배 화물은 A씨의 나주 주거지와 밀수에 가담한 공범의 군산 주거지 등으로 배송됐다. 목포해경은 디지털포렌식 등을 통해 A씨가 2025년 1월부터 모두 15회에 걸쳐 67개 화물박스를 국내로 배송받은 사실을 확인했다.

화물박스 1개당 필로폰 약 50~100g이 들어 있었던 점을 고려하면 밀수량은 최소 3.4㎏에 달하는 것으로 추정된다. 시가로는 약 13억원 상당이며, 약 3만4000명이 동시에 투약할 수 있는 분량이다.

다만 해경이 디지털포렌식 자료와 관련 증거를 통해 밀수 사실을 객관적으로 입증한 것은 2회, 필로폰 144g이다. 해경은 해당 밀수 혐의에 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반 혐의를 적용해 A씨를 구속 송치했다.

A씨는 영남권 등 다른 지역에 거주하는 베트남인들에게 필로폰을 직접 판매한 혐의도 받고 있다. 구매자와 직접 만나지 않고 특정 장소에 마약을 숨겨둔 뒤 위치를 알려주는 이른바 '던지기' 수법으로 마약을 거래한 것으로 조사됐다.

이번 수사는 지난해 10월 전남의 한 지역에서 베트남 국적 외국인이 필로폰을 투약한다는 자체 첩보를 해경이 입수하면서 시작됐다. 같은 해 11월 투약자를 검거한 뒤 수사를 확대해 필로폰을 판매한 전남권과 경기권 판매책 2명을 특정하고 검거했다.

목포해경은 국내 밀수·판매조직뿐 아니라 베트남 현지에서 국제택배를 통해 필로폰을 발송한 해외 공급총책이 별도로 존재하는 것으로 보고 수사를 확대하고 있다. 해외 공급책의 인적사항을 확인하는 대로 인터폴 적색수배 등 국제수배 절차를 추진하고, 베트남 수사기관과 국제공조를 통해 해외 공급망까지 추적할 방침이다.

목포해경 관계자는 "이번 사건은 단순 투약자 검거에 그치지 않고 판매책과 윗선을 단계적으로 역추적해 국제택배를 이용한 밀수총책과 전국 단위 유통망까지 검거한 사건이다"며 "마약류 범죄는 국민의 안전을 심각하게 위협하는 중대범죄인 만큼 국내 유통책은 물론 해외 공급책까지 끝까지 추적해 마약류의 국내 유입을 강력하게 차단하겠다"고 밝혔다.