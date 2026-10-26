접경지역 시·군협의회 "안보·규제 희생 보상하라"

양구군이 26일 양구군 평생학습관에서 2026년 하반기 접경지역 시장·군수 협의회 정기회의를 열었다.

함명준 고성군수를 비롯해 양구군, 연천군, 철원군, 인제군, 강화군, 옹진군, 김포시,화천군 등 9개 시·군 대표가 참석했다.

▲2026년 하반기 접경지역 시장·군수 협의회 정기회의. ⓒ양구군

참석자들은 2026년 상반기 건의사항 추진상황을 공유하고 협의회 분담금 2027년 예산 편성안, 접경지역 제도개선, 재정 지원 확대, 제13기 회장단 선출 등 총 14개 안건을 다뤘다.

주요 안건은 동서평화고속도로 조기 구축, 서해5도 전력안정화 특별사업 추진, 해군기지 조기 반환 및 선진포항 확장, 접경지 국가·지방하천 제내지 국·공유지 경작행위 하천점용허가 허용, 민간인통제선 북상 추진방식 개선, 접경지역 주민 에너지기본소득 지급을 위한 미활용 국방부 군용지 장기임대, 미래대응기금 관련 교부세 개편, 접경지역 지원사업 재원 확충 및 안보 부담 반영 차등 지원 등이다.

양구군은 국가발전 희생지역에 대한 특별지원체계 마련과 미래대응기금 신설에 따른 재정 취약지역 특례 적용 건의 등 2건을 제안했다.

국가발전 희생지역에 대한 특별지원체계 마련은 접경지역, 댐 주변지역 등 규제와 희생을 감내해 온 지역에 지방교부세, 사회간접자본 등 국가 차원의 지원을 강화하자는 내용이다.

미래대응기금 신설에 따른 재정 취약지역 특례 적용 건의는 기금 신설로 지방교부세 재원이 줄어 접경지역이 불이익을 받지 않도록 재정 보전 장치와 우선 지원 근거를 마련하자는 취지를 담았다.

▲2026년 하반기 접경지역 시장·군수 협의회 정기회의. ⓒ양구군

접경지역 시장·군수 협의회는 2008년 출범 이후 접경지역 공동현안 해결과 주민 권익 증진을 위해 제도 개선과 정책 건의 활동을 펼쳐왔다.

김왕규 양구군수는 "접경지역은 오랜 기간 국가안보와 국가발전을 위해 많은 제약과 희생을 감내해 왔다"며 "희생에 상응하는 국가 차원의 지원과 제도적 배려가 필요한 만큼 앞으로도 접경지역 시·군이 공동현안에 적극 대응해 실질적인 변화를 만들어가겠다"고 말했다.