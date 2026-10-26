해남군, 2년 연속 '대한민국 SNS' 대상…전남광주 기초 자치단체 중 유일

해남군이 '2026 대한민국 SNS대상'에서 2년 연속 대상을 수상했다.

해남군은 전남광주통합특별시내 광역 및 기초자치단체 중 유일하게 대상의 영예를 안으며, 차별화된 SNS 콘텐츠 기획력과 군민 중심의 소통 역량을 다시 한번 인정받았다.

26일 군에 따르면 한국소셜콘텐츠진흥협회가 주관하는 대한민국 SNS대상은 기업과 공공기관의 SNS 활용 현황과 소통 성과를 종합적으로 평가해 우수 기관을 선정하는 상이다.

▲해남군이 '2026 대한민국 SNS대상'에서 2년 연속 대상을 수상했다.2026.10.26ⓒ해남군

16회째를 맞는 올해는 총 135개 기관이 참여했으며, 해남군은 기초지자체(군) 부문 대상에 선정됐다.

해남군은 2019년부터 8년 연속 대한민국 SNS대상에서 수상하며 꾸준한 콘텐츠 혁신과 군민 중심의 소통 성과를 인정받고 있다.

해남군은 '땅끝에서 피어나는 인공지능(AI) 혁신, 미래를 여는 해남군'을 주제로, 대한민국의 시작 해남의 매력을 다양한 디지털 콘텐츠에 담아내며 SNS를 군민과 관광객이 함께 즐기는 소통 공간으로 만들어 가고 있다.

특히 기존의 정보 전달 방식에서 벗어난 참신한 콘텐츠가 눈길을 끌고 있다. 공무원들이 직접 카메라 앞에 나서 유행하는 밈과 재치 있는 연출로 군정 소식과 지역의 일상을 생동감 있게 전하며 색다른 볼거리를 선사하고 있다.

인공지능 기술과 캐릭터를 접목한 이색적인 홍보도 돋보인다. 해남군 대표 캐릭터 '희망이'와 '땅끝이'를 인공지능 영상 속 주인공으로 등장시켜 군민 생활과 밀접한 주요 현안과 시책을 흥미로운 상황극으로 풀어내고 있다. 정책 내용을 단순히 나열하는 대신 캐릭터들의 이야기와 재치 있는 연출을 통해 자연스럽게 전달하며 군정 홍보의 새로운 가능성을 보여주고 있다.

명현관 해남군수는 "이번 수상은 해남군 SNS에 꾸준한 관심과 응원을 보내주신 군민과 누리꾼들이 함께 만들어 낸 값진 성과"라며 "앞으로도 새로운 디지털 기술과 참신한 아이디어를 적극 활용해 군민과 더욱 가까이 소통하고, 해남만의 매력을 널리 알리겠다"고 밝혔다.