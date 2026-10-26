대구 영진전문대, 전공심화과정 8개 학과 모두 S등급...실무교육 경쟁력 입증

▲대구 영진전문대학교 전경ⓒ대구 영진전문대

학사학위 취득과 실무 역량 강화를 동시에 추구하는 전문대학 전공심화과정에서 영진전문대학교가 평가 대상 전 학과 S등급이라는 성과를 거둬, 실험실습 투자와 학생 지원, 교육과정 편성 등 교육의 기본 여건을 두루 인정받았다는 점에서 눈길을 끌고 있다.

대구 영진전문대학교(총장 최재영)는 한국전문대학교육협의회가 최근 발표한 ‘2025학년도 학사학위 전공심화과정 운영진단’에서 평가 대상 8개 학과 모두 최고 등급인 S등급을 획득했다고 26일 밝혔다. 이는 8개 학과 모두 90점 이상을 기록했으며, 대구지역 전문대학 가운데 S등급을 받은 평가 대상 학과 수도 가장 많은 것으로 나타났다.

이번 운영진단은 전국 85개 전문대학의 297개 모집단위를 대상으로 수도권과 비수도권을 구분해, 학과 교육 기본여건과 교육운영 관리, 졸업생 취업률 등 총 19개 지표를 통해 전공심화과정의 교육환경과 운영 성과를 종합적으로 살폈다.

특히 영진전문대는 학생 1인당 실험실습비 지원금액, 학생 등록금 대비 장학금 비율, 교과목 편성 학점의 적절성 등 3개 핵심 진단항목에서 평가 대상 전 학과가 만점을 받아, 실무교육에 필요한 재정적 지원부터 학생의 학업 부담을 덜어주는 장학제도, 교육목표에 맞는 교과과정 구성까지 주요 항목에서 고른 평가를 받은 것이다.

학과별 점수에서도 전반적인 성과가 확인됐다.

1년 과정인 유아교육학과가 96.5점으로 가장 높은 점수를 기록했고, 2년 과정에서는 기계공학과가 95.6점으로 최고점을 받았다. 이어 경영학과 94.7점, 전기공학과 93.7점, 사회복지학과 93.5점, 전자정보통신공학과 93.2점, 군사학과 92.7점 순이었다. 1년 과정인 컴퓨터정보공학과 역시 92.1점을 기록해 평가 대상 8개 학과 모두 90점을 넘겼다.

학사학위 전공심화과정은 전문대학 졸업자 또는 졸업예정자가 전공 분야의 심화교육을 이수하고 학사학위를 취득할 수 있도록 마련된 제도다. 지난 2008년 도입됐으며, 전문대학 2년제 과정을 졸업한 경우 2년, 3년제 과정을 졸업한 경우 1년의 전공심화과정을 이수하면 학사학위를 받을 수 있다. 이는 현장 실무와 고등교육을 연계하는 계속교육 체계를 통해 재직자의 역량 개발과 평생학습을 지원한다는 취지다.

영진전문대도 이러한 교육 수요에 맞춰 전공심화과정 운영을 확대해 왔다. 2010학년도 7개 학과로 과정을 시작한 이후 운영 규모를 꾸준히 늘렸으며, 2027학년도에는 2년 과정 주간반인 웰니스평생교육학과를 새롭게 개설할 계획이며, 신설 학과는 주간반 15명 규모 운영, 대학은 2027학년도 총 13개 학과에서 신입생 395명을 모집한다.

웰니스평생교육학과 신설은 변화하는 평생교육 수요에 대응하고 관련 분야의 전문인재를 양성하기 위한 것으로, 대학은 전공심화과정의 교육 품질을 높이는 동시에 산업과 사회의 변화에 맞춘 교육 기회를 넓혀 나간다는 방침이다.

최재영 총장은 “디지털 중심으로 급변하는 산업사회에 발맞춰 실무 중심의 고등직업교육을 한층 강화하고 있다”며, “앞으로도 사회적 학습 수요에 부응하는 고품질 전공심화과정을 운영해 학생들의 교육 만족도를 지속적으로 높여 나가겠다”고 밝혔다.

이번 운영진단 결과는 영진전문대가 전공심화과정의 교육 여건과 운영 체계를 점검하고, 학사학위 취득을 희망하는 학생들에게 실무 중심의 심화교육 기회를 제공하는 데 있어 의미 있는 성과로 평가된다.

대학은 향후 전공심화과정 확대와 교육과정 내실화를 통해 재직자와 성인학습자를 포함한 다양한 학습 수요에 대응해 나갈 계획이다.