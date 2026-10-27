합천군,도로정비 종합 평가 2년 연속 우수상

경남 합천군 경상남도에서 시행하는 '2026년 춘·추계 도로정비 종합 평가'에서 시·군도 부문 우수상을 수상해 2년 연속 수상하는 성과를 거뒀다고 26일 밝혔다.

이번 수상은 군민들에게 안전하고 쾌적한 도로 환경을 제공하기 위해 지속적으로 추진해 온 도로 정비와 체계적인 유지관리 노력을 인정받은 결과이다.

김윤철 합천군수는 "도로 포장 상태와 시설물 관리·비탈면과 측구 정비·도로변 환경 관리 등 도로 유지관리 전반을 현장 점검과 관련 자료를 통해 종합적으로 평가한다"며 "평가 결과를 바탕으로 우수사례를 공유하고 미흡한 부분을 개선해 도로 관리 수준을 높이고 있다"고 말했다.

▲합천군청 전경. ⓒ합천군

김 군수는 또 "군은 도로 이용자의 안전을 확보하고 원활한 도로 기능을 유지하기 위해 도로 시설물 점검과 파손 구간 정비 등 지속적인 유지관리를 추진해 왔다"면서 "특히 포트홀 등 도로 파손 구간을 신속하게 보수하고 도로변 풀베기와 노면 정비를 실시해 도로 이용 불편을 줄였다"고 덧붙였다.

그러면서 "관광객에게 안전하고 쾌적한 도로 환경을 제공하기 위해 더욱 더 노력하겠다"고 의미를 부여했다.

김윤철 군수는 "앞으로도 철저한 도로 점검과 신속한 정비를 통해 도로 이용 불편을 줄이고 군민들이 안심하고 편리하게 이용할 수 있는 도로 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 강조했다.