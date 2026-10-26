횡성한우, 카타르 런칭 대성공…중동 바이어 달려오는 이유

횡성군이 대한민국 대표 브랜드 횡성한우의 중동 수출 확대를 위해 전방위 행정에 나선다.

횡성군은 지난 13일 카타르 수출 선적식과 18일 현지 런칭 행사를 성공적으로 마쳤다.

▲카타르 수출 선적식. ⓒ횡성군

이어 이번 주부터 두바이 현지 홍보 행사와 중동 바이어 초청 방문 일정을 연이어 추진한다.

지난 18일 개최한 카타르 런칭 행사는 현지 소비자 및 유통 관계자들의 높은 관심 속에 끝났다.

이번 카타르 진출은 횡성한우의 중동 할랄 시장 본격 판로 개척을 알리는 이정표다.

횡성군은 이번 주 중동 시장 확대를 위한 주요 일정을 이어나간다.

횡성축협 주관 두바이 현지 홍보 행사는 26일부터 30일까지 5일간 열린다.

횡성군은 두바이에서 횡성한우의 우수성을 알리고 현지 유통망과의 협력 기반을 다진다.

▲카타르 수출 선적식. ⓒ횡성군

농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사가 주최하는 중동 주요 바이어 초청 행사의 하나로 중동 바이어단이 횡성군을 직접 방문한다.

바이어단은 국내 유일 할랄 인증을 획득한 횡성 관내 도축장 및 수출 작업장 현장을 둘러본다.

이들은 위생·안전 관리 체계와 생산 공정을 점검하고 향후 실질적인 수출 계약 확대를 논의한다.

횡성군은 할랄 인증 지원, 수출 작업장 시설 개선, 해외 현지 마케팅 강화 등 행정·재정적 지원을 펼치고 있다.

장신상 횡성군수는 "이번 카타르 수출 성공은 횡성한우가 세계 최고 수준의 맛·품질·안전성을 인정받은 결과"라며 "두바이 홍보 행사와 중동 바이어 현장 방문도 차질 없이 추진해 횡성한우가 글로벌 프리미엄 육류 시장에 확실히 자리매김하도록 최선을 다하겠다"고 말했다.