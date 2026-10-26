원주시, 공간·상권·문화 연결로 원도심 활성화

원주시는 26일 시청 회의실에서 김정남 부시장 주재로 원도심 활성화 추진회의를 열었다.

이날 회의에는 경제국장, 정책보좌관, 원도심 활성화 추진단 관계 부서장 등이 참석했다.

▲원도심 활성화 추진회의. ⓒ원주시

참석자들은 부서별 사업과 원도심의 공간·상권·문화자원을 연계하고 지역에 활력을 불어넣을 방안을 논의했다.

이어 원도심 전체를 아우르는 중장기 구상을 바탕으로 기존 상권과 문화·관광자원을 연결하고, 청년층 유입과 야간 방문을 활성화하는 방안을 살폈다.

부서별 추진사업의 연계 가능성과 협조 사항을 점검하고 공간 정비와 문화콘텐츠를 결합하는 방안에 대해서도 의견을 나눴다.

▲원도심 활성화 추진회의. ⓒ원주시

원주시는 원도심 내 유휴공간 활용 방안에 주목했다.

청년 창업, 문화예술 활동, 주민 편의 공간 활용 방안 등을 검토했다.

주변 상권과 연계해 시민과 방문객의 체류와 소비를 유도하는 방안도 모색했다.

김정남 원주시 부시장은 "원도심의 공간·문화·상권이 서로 연결될 때 사람들이 찾고 머무는 매력적인 곳이 될 수 있다"며 "부서 간 협력과 주민·상인의 참여를 바탕으로 원도심의 특색을 살리고 지역 상권에 활력을 더할 수 있도록 지혜를 모아야 한다"고 말했다.