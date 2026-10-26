포항시의회 행정사무감사 마무리…재정·산업·환경 등 시정 전반 점검

지역경제 활성화부터 재난 예방까지 개선책 마련 및 후속 조치 강조

경북 포항시의회가 지난 20일부터 23일까지 진행한 소관 부서별 행정사무감사를 마무리하고, 시정 전반의 주요 현안에 대한 점검과 개선책 마련을 촉구했다.

자치행정위원회는 재정 여건 악화에 대응한 사업 재검토와 공모사업 사전심사 강화를 주문했다.

공유재산 관리와 공정한 계약 운영, 장애인 평생교육 지원, 작은도서관 활성화, 고액체납자 징수 대책 등도 주요 점검 사항으로 다뤘다.

경제산업위원회는 바이오산업 기반시설의 실질적인 성과 창출과 기업 성장·고용 확대 방안을 강조했다.

AI 데이터센터 용수 공급 대책과 원도심 상권 활성화, 청년 주거지원사업 집행률 제고를 요구했으며, 청년농업인 지원과 지역 농축산물 판로 확대 필요성도 제기했다.

복지환경위원회는 염폐수 처리시설의 환경관리 실태와 에코빌리지 입지 선정의 타당성을 점검했다.

주민 의견과 환경적 영향을 충분히 검토해야 한다는 지적과 함께 상·하수도 시설의 안전한 운영, 수질관리 및 노후 시설 유지보수 강화도 주문했다.

건설도시위원회는 가로수와 녹지 관리, 포항운하 활성화, 민간공원 특례사업 관리 등 도시환경 개선 과제를 살폈다.

항사댐 건설 추진과 주요 도시개발사업의 속도감 있는 진행을 요구하는 한편, 남·북구 균형발전과 재난 취약지역 안전관리, 장기 중단 공사에 대한 대책 마련도 촉구했다.

이번 감사에서는 각 분야 주요 사업의 추진 상황과 예산 운용, 행정서비스 개선 과제가 폭넓게 다뤄졌다.

포항시의회는 감사에서 제기된 지적과 개선 요구가 실제 정책과 행정 변화로 이어질 수 있도록 후속 조치를 점검할 방침이다.

김철수 포항시의회 의장은 “행정사무감사에서 지적된 문제점과 개선 요구가 실질적인 변화로 이어질 수 있도록 후속 조치를 철저히 점검하고, 시민이 체감할 수 있는 정책 마련에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.