포항 블루밸리산단에 사용 후 배터리 자동평가센터 개관

회수부터 성능 진단·등급 분류까지 원스톱 체계 마련

경북 포항시가 전기차 사용 후 배터리의 성능평가를 자동화하는 기반시설을 구축하고 배터리 순환경제 산업 육성에 나섰다.

시는 26일 포항블루밸리 국가산업단지에서 전기차 배터리 자동평가센터 개관식을 열었다.

행사에는 박용선 포항시장을 비롯해 경북도와 포항시의회 관계자 등 100여 명이 참석했다.

센터는 사용후 배터리의 성능과 잔존수명을 진단하고 재사용·재활용 가능성을 판정하는 시설이다.

▲포항시는 26일 포항블루밸리 국가산단에 조성한 전기차 배터리 자동평가센터 개관식을 개최했다.ⓒ포항시 제공

기후에너지환경부와 경북도가 함께 추진한 사업으로, 최대 150대의 배터리를 평가할 수 있으며 연간 처리 능력은 3만 대 이상이다.

기존 하루 1~2대 수준이던 평가 역량을 대폭 확대하고, 자동화된 표준 공정을 통해 평가의 효율성과 객관성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.

특히 경북지역 미래폐자원 거점수거센터와 연계해 사용후 배터리의 회수와 보관, 성능평가, 등급 분류를 잇는 자원순환 체계를 구축한다.

이를 통해 재사용·재활용 시장에 배터리를 원활하게 공급하고 관련 산업의 성장을 지원한다는 계획이다.

포항시는 앞으로 센터를 중심으로 배터리 평가·검증 기술을 고도화하고 기업 지원과 실증 기반을 강화해 사용후 배터리 산업 생태계를 확대할 방침이다.

박용선 포항시장은 “자동평가센터를 기반으로 사용후 배터리의 회수부터 평가, 재사용·재활용까지 이어지는 자원순환 생태계를 구축해 포항을 배터리 순환경제의 중심지로 육성하겠다”고 밝혔다.