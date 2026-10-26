김광석길에서 만나는 특별한 마술 무대...대구 중구, 31일 무료 매직쇼 개최

▲대구 중구 ‘김광석길에서 만나는 변검&드로잉마술 매직쇼’ 개최 안내 포스터ⓒ대구중구

눈 깜짝할 사이에 얼굴이 바뀌는 신비로운 변검과 그림이 마술로 이어지는 드로잉 퍼포먼스가 대구 김광석길에서, 음악과 추억, 마술과 문화예술을 함께 즐길 수 있는 무료 공연이 펼쳐져 시민과 관광객들에게 색다른 볼거리를 선사할 예정이다.

대구 중구(구청장 류규하)는 오는 31일 오후 5시 김광석길 야외콘서트홀에서 10월 매마토 문화공연 ‘김광석길에서 만나는 변검&드로잉마술 매직쇼’를 개최한다고 26일 밝혔다.

이번 공연은 신비로운 얼굴 바꾸기 기술로 관객의 시선을 사로잡는 변검과 그림을 활용해 상상력을 자극하는 드로잉마술을 한 무대에서 선보이는 것이 특징으로, 예측하기 어려운 변검의 변화와 그림이 마술로 이어지는 퍼포먼스가 어우러져 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 공연으로 꾸며진다.

특히 별도의 공연장에 가지 않더라도 도심 속 문화명소인 김광석길에서 마술 공연을 접할 수 있어 가족 단위 관람객과 관광객에게 일상 속 문화예술을 즐기는 기회가 될 것으로 기대된다.

이번 공연을 마련한 ‘매마토 문화공연’은 대구 중구가 주최하고 대구중구문화원이 주관하는 정기 문화행사로, 매월 지역 주민과 관광객에게 다양한 장르의 공연을 선보이며 문화예술 향유 기회를 넓히고, 김광석길을 찾는 방문객들에게 풍성한 즐길 거리를 제공하고 있다.

김광석길은 음악과 예술, 지역의 이야기가 어우러진 대구의 대표적인 문화관광 공간이다. 중구는 정기적인 문화공연을 통해 거리의 문화적 매력을 높이고, 방문객들이 머물며 즐길 수 있는 문화예술 콘텐츠를 확대해 나가고 있다.

류규하 중구청장은 “김광석길을 찾은 시민과 관광객들이 신비로운 변검과 드로잉마술을 통해 일상 속 특별한 즐거움을 느끼는 시간이 되길 바란다”며, “앞으로도 김광석길이 문화와 예술이 살아 숨 쉬는 공간으로 자리매김할 수 있도록 다양한 볼거리를 확대해 나가겠다”고 말했다.

공연은 무료로 진행되며, 자세한 사항은 중구청 문화교육과또는 대구중구문화원으로 전화 문의하면 된다.

이번 매마토 문화공연은 시민들에게는 가까운 곳에서 문화예술을 즐기는 기회를, 김광석길에는 새로운 활력을 더하는 무대가 될 전망이다.