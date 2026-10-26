포항 해병대문화축제 11월 14~15일 개최…통합 교통·안전대책 점검

해병대 체험·축하시범부터 시민 참여 공연까지 다채로운 프로그램 마련

경북 포항시가 오는 11월 14~15일 남구 오천읍 해병의 거리와 해병대 제1사단 일원에서 열리는 ‘2026 포항 해병대문화축제’를 앞두고 안전관리와 교통대책 점검에 나섰다.

시는 26일 시청 대회의실에서 배용수 부시장 주재로 해병대 제1사단과 미 해병대 캠프무적, 해병대전우회, 경찰·소방 관계자 등 25여 명이 참석한 가운데 축제 준비상황보고회를 열었다.

이날 회의에서는 안전관리와 교통통제, 노점상 단속, 위생 점검 등 분야별 준비 상황을 공유하고 기관별 협력 방안을 논의했다.

특히 인근 충무로 일원에서 열리는 포은문화축제와 일정이 겹치는 만큼 두 축제 구간의 통합 교통관리와 서문사거리 보행자 안전 확보에 중점을 뒀다.

개막 축하공연과 부대 행사 종료 시간대의 인파 밀집에 대비한 안전관리 방안도 점검했다.

가족 단위 체험 프로그램의 안전수칙과 먹거리 부스의 화재 예방, 위생 관리 대책도 주요 논의 사항에 포함됐다.

축제는 ‘위대한 포항, 무적의 해병! 시민과 함께 더 나은 내일로!’를 주제로 열린다.

첫날에는 민관군 화합행진과 개막식, 축하공연, 해병대 의장대 시범이 진행된다.

둘째 날에는 지역 예술인 공연과 시민·장병 참여 프로그램인 ‘해병 갓 탤런트’ 등이 마련된다.

축제 기간 충무로 원용교사거리부터 해병대 제1사단 서문까지 차량 통행이 통제되며, 행사장 주변에는 임시주차장 4곳이 운영될 예정이다.

배용수 부시장은 “두 축제의 동시 개최에 따른 교통·안전 관리의 중요성을 강조하고, 시민과 관광객이 안심하고 축제를 즐길 수 있도록 철저한 사전 준비”를 당부했다.