울진군, 원전·청정수소 연계 에너지산업 육성 모색

경북 울진군이 원자력과 청정수소, 재생에너지를 연계한 미래 에너지산업 육성에 나섰다.

울진군은 지난 22일 서울 호텔 나루 엠갤러리에서 정부·국회·학계·산업계 관계자 등 150여 명이 참석한 가운데 ‘2026 미래에너지 포럼’을 개최했다.

한국일보가 주최하고 경북도와 울진군이 후원한 이번 포럼에서는 원자력수소 국가산업단지 조성과 청정수소 산업화, 재생에너지 활용 방안 등 울진의 에너지산업 발전 전략을 논의했다.

행사에는 박형수·임미애·이상휘 국회의원과 안세진 기후에너지환경부 에너지전환정책실장 등이 참석했다.

이날 포럼에서는 김무환 POSTECH 교수의 기조 강연에 이어 분야별 전문가들은 울진의 원전 기반시설을 활용한 청정수소 생산·산업화, 재생에너지와의 연계 방안, 원자력수소 국가산업단지 조성 등 미래 에너지산업 육성 전략을 집중 논의했다.

울진군은 포럼에서 제시된 정책 제언을 원자력수소 국가산업단지 조성과 에너지산업 생태계 구축에 반영할 계획이다.

황이주 울진군수는 “에너지산업이 기업 유치와 일자리 창출 등 지역경제 활성화로 이어져야 한다”며 “정부·국회·산업계와 협력을 강화해 울진을 대한민국 에너지산업의 중심지로 육성하겠다”고 말했다.