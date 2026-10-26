수원특례시, 도로 제설 종합대책 수립

수원특례시는 ‘2026~27년 겨울철 도로 제설 종합대책’을 수립했다고 26일 밝혔다.

시는 우선 제설 현장의 대응력 강화를 위해 노후 제설 장비 17대를 신형으로 전면 교체·재정비하고, 제설 장비 4대를 추가로 도입한다.

▲눈이 내린 도로에서 제설작업이 진행 중인 모습.(자료사진) ⓒ프레시안 DB

또 급경사지 도로 7곳에 열선을 설치해 기습적인 강설과 결빙 상황 대비하고, 제설대책 기간 전까지 제설 차량과 살포기 및 제설제 보관시설 등 주요 장비와 자재를 점검하는 등 즉시 출동할 수 있는 상태를 유지한다.

특히 출퇴근 시간대 강설로 인한 교통혼잡과 안전사고를 예방하기 위해 ‘사전 살포 골든타임’을 운영한다.

구체적으로 시는 평일 출근 시간대에 강설이 예보될 경우, 주간선도로와 고가도로 및 교량 등 빙판길 사고 취약지역을 중심으로 당일 오전 7시 전까지 제설제를 사전 살포하고, 평일 퇴근 시간대에 강설이 예보될 경우에는 취약지역을 대상으로 당일 오후 5시 전까지 제설제를 사전 살포해 퇴근길 교통혼잡과 결빙 사고를 예방한다.

이 밖에도 CCTV를 활용한 24시간 밀착 모니터링을 통해 제설이 미흡한 구간이나 도로 추돌사고 등 돌발 상황이 확인될 경우 즉각 대응하고, 인근 지자체와의 공조를 통해 시 경계 지역과 주요 간선도로에 대한 제설 사각지대를 방지한다.

시 관계자는 "제설 장비와 자재, 취약지역 대응 체계를 사전에 철저하게 점검해 겨울철 강설에 선제적으로 대응하겠다"고 말했다.