고창경찰서 모양지구대, 신종 ‘레터피싱’ 예방활동 적극 추진

▲고창경찰서 모양지구대가 위조 우편물 이용한 개인정보 탈취·금전 피해 방지… 상가 밀집 지역 직접 방문해 안내ⓒ고창경찰서

전북자치도 고창경찰서 모양지구대가 갈수록 교묘해지는 보이스피싱 및 신종 금융범죄를 예방하기 위해 현장 밀착형 홍보활동에 나섰다.

고창경찰서(서장 배상진) 모양지구대(대장 황문주)는 최근 상가 밀집 지역 등을 직접 방문해 주민들의 일상 속 경각심을 고취하는 찾아가는 보이스피싱 예방 활동을 적극 추진하고 있다고 27일 밝혔다.

이번 예방 활동은 최근 기승을 부리는 ‘레터피싱’ 범죄 피해를 막는 데 초점을 맞추었다. 레터피싱은 실제 기관에서 발송한 것처럼 위조된 우편물 도착안내서나 출처가 불분명한 우편물을 통해 개인정보를 탈취하고 금전 피해를 유발하는 신종 사기 수법이다.

모양지구대는 상인과 주민들에게 출처가 불확실한 우편물이나 안내문을 받을 경우, 적힌 연락처로 즉시 전화하거나 QR코드·인터넷 주소(URL)에 접속하지 말 것을 강력히 당부했다. 반드시 해당 공공기관이나 기업의 공식 대표번호를 통해 진위 여부를 먼저 확인해야 피해를 예방할 수 있다는 설명이다.

또한, 어떤 경우에도 개인정보나 금융정보를 요구하거나 특정 계좌로의 송금, 현금 전달을 유도할 경우 응하지 말고, 의심스러운 상황이 발생하면 즉시 경찰(112)에 신고해 신속히 대응해 줄 것을 안내했다.

배상진 고창경찰서장은 “보이스피싱 범죄 수법이 날로 진화하고 있어 누구나 방심하는 순간 피해자가 될 수 있다”며 “앞으로도 주민들이 일상에서 접할 수 있는 신종 범죄 수법을 지속해서 알리고, 현장 중심의 예방 활동을 강화해 군민의 소중한 재산을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.