[속보] '가짜뉴스' 들통나고도 '사과' 거부…주진우 "사과하라? 그 자체가 '물타기'"

국민의힘 주진우 의원이 이재명 대통령의 배우자 김혜경 영부인이 프로 골퍼 리디아 고와 함께 '황제 골프'를 쳤다고 주장했으나, 사실이 아닌 것으로 드러났다. 주 의원은 '사과' 없이 "핵심은 그게 아니다"라며 골프를 친 것 자체가 문제라고 말을 바꿨다. '황제 골프'라는 주장이 '민생이 어려운 상황에서 친 골프'로 바뀐 것이다.

주 의원은 26일 저녁 자신의 유튜브 채널 라이브 방송에서 "제보받은 내용을 확인하다 보니 나도 일부 오류가 있을 수 있다"며 "일부 오류가 있을 수 있다는 점을 솔직하게 인정한다"고 말하면서도 "핵심은 그게 아니다. 본질을 놓치면 안 된다"고 주장했다.

앞서 주 의원은 국회 법제사법위원회 국정감사에서 김혜경 영부인이 지난 20일 오전 11시5분경 태릉컨트리클럽(CC)에서 리디아 고와 이른바 '황제 골프'를 쳤다고 주장했짐난, 리디아 고가 직접 이를 부인하자, 자신의 SNS 등에 올린 리디아 고의 모습이 담긴 사진을 삭제했다.

하지만 주 의원은 27일에도 기자회견을 열고 "저는 제보받은 내용을 말한 것이고, 그분(리디아 고)이 아니라고 하는 것을 존중한다"면서도 '사과할 의향이 있느냐'는 질문에는 "물타기"라고 말했다.

주 의원은 "저는 특정 프로골퍼를 비판한 것이 아닌, 민생이 어려운 상황에서 영부인이 여유롭게 혼자 골프를 치는 것이 국민 눈높이게 맞냐는 것이다. 물타기 하지 말아야 한다"고 말했다.

리디아 고에게 사과할 의향을 묻는 질문에는 "사과하라는 민주당의 프레임은 물타기 프레임"이라며 "비판 포인트는 국민이 권력을 위임한 대통령과 배우자가 사과를 운운하는 것 자체가 물타기이며, 오류가 있는 것처럼 만들겠다는 것"이라고 주장했다.

주 의원은 "10월 10일 대구 천장 붕괴 사고 당일 이재명이 가족 골프를 치며 보고받았다고 인정했던 그날, 김혜경은 그 가족 골프를 치며 10월 20일 골프를 예약했다. 그때 예약한 골프가 바로 제가 어제 영상으로 공개한 그 골프"라고 주장했다.

민주당은 한병도 원내대표는 주 의원의 이같은 주장에 대해 "의혹은 요란하게 제기하는데 정작 사실관계가 확인된 내용은 단 하나도 없는 속 빈 강정이고 고장 난 스피커"라며 "이참에 국회의원직을 내려놓고 사이버 레커 유튜버나 소설가로 전향하는 건 어떻겠냐"고 비판했다.