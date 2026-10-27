대전·세종·충청권 27일 밤 한파주의보…28일 새벽 체감온도 영하권

▲충청권 28일 오전 예상 날씨도 ⓒ기상청

대전과 세종, 충청권에 27일 밤부터 강추위가 찾아올 전망이다.

기상청은 27일 오후 9시를 기해 대전과 세종, 충남 일부 지역 및 충북 전역에 한파주의보가 발효된다고 밝혔다.

충남에서는 천안·공주·아산·논산·금산·부여·청양·예산·계룡·홍성 동부가 대상이다.

같은 시각 태안·당진·서산·서천·보령·홍성 서부 등 충남 서해안 지역에는 강풍주의보도 발효된다.

이날 주요 지역 기온은 대전 16.1도, 세종 15.2도, 청주 16.7도, 천안 15.5도 등을 기록했다.

그러나 밤부터 찬 공기가 유입되면서 기온이 8~9도 안팎으로 급격히 떨어지고 강한 바람까지 더해져 체감온도는 더욱 낮아질 것으로 예상된다.

특히 28일 새벽에는 최저기온이 1도까지 내려가고 체감온도는 영하 1도 안팎에 머물 전망이다.

기상청은 급격한 기온 변화에 따른 건강관리에 유의하고 강풍에 대비해 시설물 안전관리에도 각별히 주의할 것을 당부했다.

한파주의보는 아침 최저기온이 전날보다 10도 이상 떨어져 3도 이하가 되거나 영하 12도 이하의 추위가 이틀 이상 지속될 것으로 예상되는 경우 등에 발효된다.