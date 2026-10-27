한림성심대 앵커사업단, 도내 고교생 대상 맞춤형 진로체험교육 운영

한림성심대학교(총장 문영식) 앵커사업단은 지난 23일 강원도 내 고등학생 58명을 대상으로 ‘지역 미래 직업인재 양성을 위한 초·중등 진로체험교육’을 운영했다.
이번 교육에는 강원고등학교, 봉의고등학교, 홍천농업고등학교 학생들이 참여했다.
대학은 고교 측의 요청과 사전 수요조사를 바탕으로 레저스포츠과, 물리치료과, 사회복지과를 선정하고 각 학과의 전공 특성을 반영한 체험 중심 프로그램을 마련했다.
주요 프로그램은 △스포츠지도사 직업 소개 및 뉴스포츠 피클볼 체험(레저스포츠과) △빛·열·전기를 활용한 첨단 물리치료 장비 체험과 진로 멘토링(물리치료과) △장애 특성 이해, 점자 이름표 제작 및 흰지팡이 보행 체험(사회복지과) 등이며, 웰니스케어 분야의 직업 세계를 이해하고 진로를 탐색할 수 있도록 프로그램을 구성했다.
프로그램에 참여한 학생들은 “대학에서 세심하게 준비해 준 것이 느껴졌고, 다양한 학과의 전공을 직접 경험할 수 있어 유익했다”, “체험 중심 수업이라 더 흥미로웠고, 관심 있는 분야를 경험함으로써 진로를 구체화하는데 도움이 됐다”등의 소감을 전했다.
한림성심대학교 앵커사업단은 이번 운영 결과와 학생들의 의견을 바탕으로 프로그램 구성과 운영 방식을 보완하여, 앞으로도 웰니스케어 분야의 미래 인재 양성에 기여할 수 있도록 진로체험교육을 지속적으로 발전시켜 나갈 예정이다.
한편, 신입생에게 첫 학기 50%의 장학금을 지급(정원 내 국가장학금 신청 필수)하는 한림성심대학교의 2027학년도 수시 2차 원서접수 기간은 11월 11일부터이다.
한림성심대학교 앵커사업단은 웰니스케어 분야의 지역 맞춤형 인재 양성과 산학협력을 추진하며, 대학과 지역의 상생 생태계 구축을 목표로 하고 있다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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