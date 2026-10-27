한림성심대 앵커사업단, 도내 고교생 대상 맞춤형 진로체험교육 운영

한림성심대학교(총장 문영식) 앵커사업단은 지난 23일 강원도 내 고등학생 58명을 대상으로 ‘지역 미래 직업인재 양성을 위한 초·중등 진로체험교육’을 운영했다.

이번 교육에는 강원고등학교, 봉의고등학교, 홍천농업고등학교 학생들이 참여했다.

ⓒ한림성심대

ⓒ한림성심대

대학은 고교 측의 요청과 사전 수요조사를 바탕으로 레저스포츠과, 물리치료과, 사회복지과를 선정하고 각 학과의 전공 특성을 반영한 체험 중심 프로그램을 마련했다.

주요 프로그램은 △스포츠지도사 직업 소개 및 뉴스포츠 피클볼 체험(레저스포츠과) △빛·열·전기를 활용한 첨단 물리치료 장비 체험과 진로 멘토링(물리치료과) △장애 특성 이해, 점자 이름표 제작 및 흰지팡이 보행 체험(사회복지과) 등이며, 웰니스케어 분야의 직업 세계를 이해하고 진로를 탐색할 수 있도록 프로그램을 구성했다.

프로그램에 참여한 학생들은 “대학에서 세심하게 준비해 준 것이 느껴졌고, 다양한 학과의 전공을 직접 경험할 수 있어 유익했다”, “체험 중심 수업이라 더 흥미로웠고, 관심 있는 분야를 경험함으로써 진로를 구체화하는데 도움이 됐다”등의 소감을 전했다.

한림성심대학교 앵커사업단은 이번 운영 결과와 학생들의 의견을 바탕으로 프로그램 구성과 운영 방식을 보완하여, 앞으로도 웰니스케어 분야의 미래 인재 양성에 기여할 수 있도록 진로체험교육을 지속적으로 발전시켜 나갈 예정이다.

한편, 신입생에게 첫 학기 50%의 장학금을 지급(정원 내 국가장학금 신청 필수)하는 한림성심대학교의 2027학년도 수시 2차 원서접수 기간은 11월 11일부터이다.

한림성심대학교 앵커사업단은 웰니스케어 분야의 지역 맞춤형 인재 양성과 산학협력을 추진하며, 대학과 지역의 상생 생태계 구축을 목표로 하고 있다.