강원대 KNU창업혁신원, 국립순천대 창업지원단과 ‘초광역 창업협력’ 협약

강원대학교(총장 정재연) 춘천캠퍼스(캠퍼스총장 유기억) KNU창업혁신원(원장 최용석)은 24일 춘천캠퍼스 글로벌경영관에서 국립순천대학교 창업지원단과 유망 창업자 발굴·육성 및 지역 간 창업생태계 교류 확대를 위한 ‘창업지원 업무협약’을 했다.

이번 협약은 양 기관이 보유한 창업지원 인프라와 노하우를 연계해 강원도내 권역과 전남 권역을 아우르는 초광역 창업 협력 네트워크를 구축하고, 지역 간 창업자와 기업의 교류를 활성화해 창업생태계의 상생 발전을 도모하기 위해 마련됐다.

ⓒ강원대

양 기관은 협약을 통해 ▲학생·교원 및 지역 유망 창업자 공동 발굴·상호 추천과 성장 단계별 지원 ▲선배 창업가를 활용한 후배 창업기업 멘토링 및 창업자 교류 네트워크 구축 ▲대학·지역의 연구인력·기술·시설·장비 연계를 통한 기술사업화와 제품·서비스 실증 및 사업모델 고도화 ▲지역 특화산업과 고유 자원을 활용한 공동 창업과제 발굴 및 사업화 ▲창업기업의 지역 정착 지원 등을 추진하며, 실무협의회를 구성해 구체적인 협력사업을 이어갈 계획이다.

강원대학교 KNU창업혁신원은 이번 협약을 바탕으로 양 대학의 연구인력과 기술·장비 등 창업 자원을 연계해 유망기업의 기술사업화와 실증을 지원하고, 춘천시가 중소벤처기업부 ‘창업도시’ 지정을 목표로 추진하는 지역 창업 혁신거점 구축과 창업생태계 고도화에도 대학의 광역 협력 네트워크와 창업지원 역량을 적극 연계할 방침이다.

이와 함께, 강원대학교 KNU창업혁신원은 춘천시가 중소벤처기업부 ‘창업도시’ 선정을 목표로 추진 중인 지역 창업생태계 고도화에도 적극 협력하며, 지자체와 함께 창업 기반 확충과 청년 일자리 창출을 위한 지원을 이어갈 계획이다.

강원대학교 KNU창업혁신원은 중소벤처기업부 창업중심대학사업의 강원권역 유일 주관기관으로, 학생·교원·지역 예비창업자를 대상으로 창업교육, 보육, 투자 연계, 판로 개척을 지원하고 있다.

최용석 KNU창업혁신원장은 “이번 협약이 거점대학 간 창업 자원 공유와 초광역 협력 생태계 구축의 기반이 되기를 기대한다”며 “국립순천대학교와 긴밀히 협력해 양 지역의 유망 창업기업들이 안정적으로 성장하고 정착할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

한편, 강원대학교 KNU창업혁신원은 신규 창업 134개사, 매출 1122억 원, 신규 고용 517명, 투자유치 203억 원, 특허 출원 564건 등의 성과를 거뒀으며, ‘벤처창업진흥 유공 포상 대통령 표창’과 ‘창업교육 우수대학 교육부장관 표창’을 수상하는 등 지역 창업생태계 조성과 창업교육 활성화를 추진하고 있다.