아성다이소 양주허브센터 첫 삽…지역경제 활성화 기대

▲정덕영 양주시장이 26일 아성다이소 양주허브센터 기공식에서 축사를 하고 있다.ⓒ양주시

양주시는 26일 은남일반산업단지 내 사업부지에서 아성다이소 양주허브센터 신축공사 기공식이 개최됐다고 27일 밝혔다.

이날 행사에는 박정부 아성다이소 회장과 김기호 아성다이소 대표를 비롯한 기업 및 협력사 관계자, 정덕영 양주시장, 정성호 국회의원 등 지역 주요 인사가 참석해 양주허브센터의 성공적인 건립을 기원했다.

행사는 사업 추진 경과보고와 기념사, 환영사 및 축사에 이어 테이프 커팅과 시삽식 등의 순으로 진행됐다.

시는 양주허브센터 건립으로 지역 내 새로운 일자리가 창출되고 지역경제에 활력을 불어넣는 효과가 나타나는 한편, 은남일반산업단지 활성화와 추가 기업 유치에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있다.

정덕영 양주시장은 “양주허브센터의 첫걸음을 진심으로 축하드리며, 앞으로 성공적으로 건립돼 양주시와 함께 성장하는 새로운 거점으로 자리매김하기를 기대한다”며 “양주시도 양주허브센터가 안정적으로 건립되고 지역사회와 상생할 수 있도록 필요한 지원과 협력을 이어가겠다”고 말했다.