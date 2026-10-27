전북도, 새만금항 신항 크루즈 시범기항 추진...국제 기항지 육성 본격화

전북특별자치도가 새만금항 신항 크루즈 시범기항을 위한 협력체계를 구축하고 국제 크루즈 기항지 육성에 본격적으로 나선다.

전북특별자치도는 27일 군산 라마다호텔에서 군산시, 새만금개발청, 군산지방해양수산청, 한국관광공사 전북지사, ㈜팬스타라인닷컴과 ‘새만금항 신항 크루즈 시범기항 및 크루즈 관광 활성화를 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 새만금항 신항을 기반으로 크루즈 기항을 유치하고, 전북의 관광자원과 지역상권을 연계한 관광상품을 개발해 크루즈 관광객 유입과 지역경제 활성화를 도모하기 위해 마련됐다.

특히 지난 9월 새만금항 신항 크루즈 팸투어에 참여한 선사인 ㈜팬스타라인닷컴이 협약에 함께해 의미를 더했다. ㈜팬스타라인닷컴은 팸투어를 통해 전북의 크루즈 관광 가능성을 확인하고, 새만금항 신항 시범기항 추진에 뜻을 모았다.

협약에 따라 ㈜팬스타라인닷컴은 새만금항 신항 개장 후 1년 이내 시범기항을 추진하고, 크루즈 관광객의 지역상권 방문을 유도하는 관광 일정을 구성할 계획이다.

전북특별자치도와 군산시는 행정 지원과 인센티브 마련을 추진하고, 새만금개발청은 선사 유치를 위한 네트워크 구축과 지원을 맡는다. 군산지방해양수산청은 부두 및 항만 운영에 협력하며, 한국관광공사 전북지사는 크루즈 기항지 홍보와 관광상품 개발·마케팅을 지원한다.

전북특별자치도와 관계기관은 시범기항 추진과 함께 크루즈 수용기반시설 조성과 해외 선사 유치활동을 병행해 국제 크루즈 입항 기반을 단계적으로 마련할 계획이다. 수용기반시설은 2027년 설계에 착수해 2028년까지 조성을 완료하고, 2029년부터 국제 크루즈 선박이 입항할 수 있도록 준비할 방침이다.

해외 선사 유치를 위한 포트세일즈도 지속적으로 확대한다. 지난 7월 제주국제크루즈포럼과 연계해 대만을 대상으로 첫 포트세일즈를 진행한 데 이어, 오는 11월에는 해양수산부 주관으로 중국 상하이에서 포트세일즈를 추진할 계획이다. 이를 통해 새만금항 신항의 기항 여건과 전북의 관광자원을 홍보하고 해외 선사 유치활동을 강화할 예정이다.

또한 시범기항을 통해 새만금항 신항의 크루즈 항만으로서 안전성과 운영 가능성을 확인하고, 그 결과를 향후 선사 유치 마케팅에 활용할 계획이다.

김철태 전북특별자치도 새만금해양수산국장은 “시범기항을 성공적으로 추진하는 것이 국제 크루즈 기항으로 가는 첫걸음”이라며 “관계기관과 함께 철저히 준비해 새만금항 신항이 국제 크루즈 기항지로 자리 잡을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.