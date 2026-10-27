상명대·천안시, 공공공간 디자인 혁신 맞손…시청 시민공간부터 개선

▲1. 상명대 디자인대학 참여 학생들과 단체사진.(사진 가운데 왼쪽 장기수 천안시장, 오른쪽 김종희 상명대 총장) ⓒ천안시

상명대학교와 충남 천안시가 시민 중심의 공공공간 조성을 위해 손을 잡았다.

상명대는 27일 천안시청 소회의실에서 천안시와 ‘건축·도시디자인 기반 시민공간 혁신과 지역가치 창출을 위한 관학협약’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 대학의 디자인 전문성과 학생들의 창의적인 아이디어를 지역 공공공간 개선에 활용하고, 학생들에게 현장 중심의 실무 경험을 제공하기 위해 마련됐다.

양 기관은 공공시설과 생활권 공간환경 개선, 지역 정체성을 반영한 공공디자인 개발, 시민 편의시설 개선, 청년 참여형 아이디어 발굴 및 실증사업 등에 협력하기로 했다.

첫 사업으로 천안시청 1층 시민공간 리모델링을 추진한다.

상명대 디자인대학 학생들이 직접 참여해 시민들의 이용 편의와 공간 활용도를 높이는 디자인을 제안하고, 쾌적한 공공청사 환경 조성에 힘을 보탤 예정이다.

장기수 천안시장은 “대학의 전문성을 바탕으로 시민이 체감할 수 있는 공공공간을 만들어가겠다”고 말했다.

김종희 상명대 총장은 “대학의 디자인 역량과 학생들의 창의적인 아이디어를 지역사회와 연결해 지역과 함께 성장하는 협력 모델을 구축하겠다”고 밝혔다.