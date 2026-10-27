코레일, 화물열차 정시운행 강화…철도 물류 경쟁력 높인다

▲한국철도공사(코레일)가 철도물류 경쟁력 강화에 나선다 ⓒ한국철도공사

한국철도공사(코레일)가 화물열차 정시운행과 운임지원을 통해 철도물류 경쟁력 강화에 나선다.

코레일은 고객사가 선호하는 시간대에 운행하는 고속 컨테이너 화물열차 4대를 ‘정시운행 특별관리열차’로 지정하고 집중 관리한다고 밝혔다.

최고 시속 120㎞로 운행하는 고속화물열차는 여객열차와 선로를 함께 사용하면서 선로 용량 부족과 화물 상·하차, 열차 편성 등으로 지연이 발생하고 있다.

실제 올해 9월까지 경부선 컨테이너 열차의 운행실적을 분석한 결과 종착역 도착이 평균 47분가량 지연된 것으로 나타났다.

이에 코레일은 고객의견을 반영해 특별관리열차를 선정하고 승무원 교대장소와 열차 대기장소 조정 등 운행개선에 나선다.

일반 화물열차도 구간별 지연요인을 상시 점검해 운행 안정성을 높이고 긴급 수송물품의 적기 운송을 지원할 계획이다.

철도이용기업을 위한 운임지원도 확대한다.

코레일은 지난해 하반기부터 경부선 수송물량이 전년 동기보다 2% 초과 증가한 고객사에 증가물량 1TEU당 최대 8만원 상당의 ‘상생포인트’를 지급하고 있다. 포인트는 다음달 운임에서 차감된다.

올해 7월부터는 협약 물량을 채우지 못한 고객사에 부과하는 미적재 수수료를 연말까지 유예하고, 도로 등 다른 운송수단에서 철도로 전환한 물량에는 운임 할인 혜택을 제공하고 있다.

김태승 코레일 사장은 “철도가 국가물류의 한 축으로 제 역할을 다하도록 화물열차 서비스 개선에 힘쓰고 있다”며 “고객사가 안심하고 화물을 맡길 수 있도록 운행품질 개선과 상생지원을 지속하겠다”고 말했다.