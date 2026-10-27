한국수자원공사, 혁신기업 39곳과 맞손…AI 물관리 기술 사업화 추진

▲한국수자원공사는 27일 대전 동구에서 ‘2026년 오픈이노베이션 지원사업’에 선정된 39개 혁신기업과 ‘기후테크 상생협력 및 AI 융합을 위한 업무협약’을 체결했다 ⓒ한국수자원공사

한국수자원공사가 혁신기업 39곳과 손잡고 인공지능(AI) 기반 물 관리 기술의 현장 적용과 사업화에 나선다.

한국수자원공사는 27일 대전 동구에서 ‘2026년 오픈이노베이션 지원사업’에 선정된 혁신기업 39곳과 ‘기후테크 상생협력 및 AI 융합을 위한 업무협약’을 체결했다.

이번 협약은 공공 물 관리 인프라와 데이터를 기업에 개방해 기술 개발부터 실증, 시장진출까지 지원하기 위해 마련됐다.

참여기업은 서울·대구창조경제혁신센터와 인천테크노파크, 서울경제진흥원 등이 운영한 공모를 통해 선정됐다.

선정 기업들은 한국수자원공사의 물 관리 시설과 데이터를 활용해 시제품 제작과 기술검증(PoC)을 추진한다.

주요 과제는 위성영상과 드론을 활용한 시설물 실시간 감시, 4족 보행 로봇을 이용한 무인 누수탐사 등 AI 기반 물 관리 기술개발이다.

한국수자원공사는 실증을 마친 우수 기술을 디지털 물 산업 플랫폼 ‘워터라운드(wateRound)’에 등록해 국내외 판로개척과 사업화를 지원할 계획이다.

또 기존 혁신기업의 성공사례를 공유하고 전문가 토론을 통해 개방형 혁신사업의 발전 방향도 모색했다.

한국수자원공사는 2017년부터 구축한 스타트업 지원체계를 바탕으로 기술검증과 사업화, 시장진출까지 연계하는 지원을 확대할 방침이다.

한성용 한국수자원공사 그린인프라부문장은 “혁신기업들의 AI솔루션이 현장 실증을 거쳐 국내외 시장으로 진출할 수 있도록 상생협력의 디딤돌 역할을 하겠다”고 말했다.