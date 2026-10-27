'으라차차, 핼러윈'…태권도원이 준비한 ‘핼러윈 이벤트’ 가을맞이 풍성

▲ⓒ태권도원 내 플레이원 전경

태권도진흥재단(이사장 김중헌)이 핼러윈 데이인 31일, 태권도원 방문객과 태권스테이 참가자 등을 위한 ‘태권도원 - 핼러윈 이벤트’를 진행한다.

10월 31일 오전 11시부터 오후 5시까지 국립태권도박물관 내 태권도 라키비움과 도약센터 1층에서 ‘핼러윈’ 캐릭터 스티커와 사탕을 증정한다. 캐릭터 스티커는 안내요원의 도움으로 현장에서 붙일 수 있고, 휴대해서 가져갈 수도 있다.

태권도원 매표소에 있는 핼러윈 이벤트 배너 광고판의 정보 무늬(큐알 코드)를 인식하면 해발 560m에 위치한 태권도원 모노레일 ‘무료’ 탑승 기회도 제공하며 정상에서 경치를 보며 전망대 카페에서 무주의 가을을 감상할 수 있다 .

이와 더불어 230 길이에 16개 장애물을 극복하는 플레이원 체험, 국립태권도박물관 견학 등 다양한 즐길거리를 11월 30일까지 무료로 만날 수 있으며 플레이원 체험 참가와 관련한 자세한 안내는 ‘태권도원 누리집’을 참고하면 된다.

김중헌 이사장은 “가을로 접어든 태권도원은 가족과 친구들이 함께 여행하기 최적의 공간으로 주말 상설 공연과 전망대 관람 등 태권도원의 매력을 듬뿍 느낄 수 있도록 핼러윈 이벤트도 마련한 만큼 태권도원에서 또 다른 즐거움을 느끼기 바란다”라고 말했다.