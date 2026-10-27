강릉시, 11월 30일까지 '초당 K-푸드로드, 모처럼 초당' 운영

강원특별자치도 강릉시(시장 김중남)는 오는 11월 30일까지 초당순두부길과 허균·허난설헌 기념공원 일원에서 체류형 미식관광 프로그램 '2026 초당 K-푸드로드, 모처럼 초당'을 본격적으로 운영한다고 27일 밝혔다.

이번 행사는 문화체육관광부가 주관하는 ‘2026년 K-푸드로드 문화관광 활성화 사업’의 하나로 추진되며, 강릉문화재단이 운영을 맡았다. 시는 공모 사업에 선정됨에 따라 3년간 총 30억원을 투입해 초당동 일원을 대한민국 대표 체류형 K-푸드 관광거점으로 육성할 계획이다.

▲강릉시는 오는 11월 30일까지 초당순두부길과 허균·허난설헌 기념공원 일원에서 체류형 미식관광 프로그램 '2026 초당 K-푸드로드, 모처럼 초당'을 본격적으로 운영한다. ⓒ강릉시

주요 프로그램은 문화, 관광 체험, 휴식·힐링 등 다양한 분야로 구성된다. 음악과 휴식을 결합한 ‘초당 뮤직테라피’, 일상 속 쉼의 가치를 전하는 ‘무용(無用) 라운지’, 솔숲 야간 힐링 프로그램 ‘초당 야화’를 비롯해 초당두부의 전통과 제조 과정을 살펴보는 ‘초당 15’, 두부 디저트 만들기와 티 페어링을 체험하는 ‘초당 디저트 쿠킹클래스’ 등 다양한 프로그램이 마련된다.

아울러 QR 스탬프투어 ‘구석구석 초당’, 골목 탐방 ‘두리두리 초당’, 지역의 특색 있는 콘텐츠를 소개하는 ‘TOFU 팝업스토어’ 등을 통해 방문객의 지역 탐방을 유도하고 지역 상권 방문을 활성화할 예정이다.

'2026 초당 K-푸드로드, 모처럼 초당'은 오는 11월 30일까지 본격적으로 운영되며, 프로그램별 세부 일정과 참여 방법 등 자세한 사항은 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

강릉시는 초당동 주민자치위원회, 초당두부보존회, 지역 상인 등과 협력해 주민이 함께 참여하는 운영체계를 구축하고, 체류시간 확대가 지역 소비 활성화로 이어지는 상생형 관광생태계를 조성해 나갈 방침이다.

배광식 관광정책과장은 “이번 행사가 초당순두부길을 음식과 문화, 휴식이 어우러진 머무는 거리로 도약시키는 계기가 되길 바란다”며, “시민과 관광객 여러분께서 초당의 가을을 마음껏 즐기시길 바란다”고 말했다.