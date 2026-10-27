강릉시, 오는 28일 해양경찰서와 해안방제 합동훈련 실시

강원특별자치도 강릉시(시장 김중남)는 오는 28일 오후 2시 강릉시 영진해변에서 강릉해양경찰서와 공동으로 주관하고, 강원도와 해양환경공단 등 12개 기관·단체·업체 관계자 약 100명이 참가하는 ‘2026년 해안방제 합동훈련’을 실시한다.

이번 합동훈련은 강릉시 영진항 동방 1해리 해상에서 해상공사 선박 간 충돌로 선체에 파공이 발생해 연료유(B-A) 10킬로리터가 해상에 유출되고, 유출된 기름이 영진해변 일원에 부착되는 사고 상황을 가상해 진행된다.

▲ 강릉시는 오는 28일 오후 2시 강릉시 영진해변에서 강릉해양경찰서와 공동으로 주관하고, 강원도와 해양환경공단 등 12개 기관·단체·업체 관계자 약 100명이 참가하는 ‘2026년 해안방제 합동훈련’을 실시한다. (훈련상황도) ⓒ강릉시

훈련은 실제 오염 사고 발생 시 오염된 해안을 얼마나 신속하고 체계적으로 방제할 수 있는지에 초점을 맞춰 진행된다. 민간 전문가와 관계 기관으로 구성된 해안오염조사팀(SCAT*)이 오염 범위를 조사한 뒤, 조사 결과를 토대로 구역별 방제 방법을 수립하고 자원봉사자를 통한 인력 수거와 기계적 회수를 병행하는 방식이다.

서혜진 해양수산과장은 “바다는 강릉의 소중한 자산인 만큼 오염 사고가 났을 때 얼마나 빠르게 힘을 모으느냐가 피해 규모를 좌우한다”며, “이번 훈련에서 다져진 자원봉사자와 관계기관의 현장 대응력을 바탕으로 실제 상황에서도 시민과 함께 강릉의 깨끗한 바다를 지켜내겠다”고 말했다.