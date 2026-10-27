'천만송의 주차장 찾은' 전북교통문화연수원, 교통안전 합동 캠페인 시행

전북특별자치도교통문화연수원은 26일 전북특별자치도 익산시 중앙체육공원 특설무대에서 열린 '교통사고 없는 익산시를 위한 행복콘서트'에 참여해 교통안전 합동 캠페인을 시행했다.

이번 행사는 한국교통안전공단 전북본부가 주최하고 익산시, 익산경찰서, 한국도로공사 전북본부, 연수원이 함께 마련했다.

특히 익산 천만송이국화축제 기간에 열려 시민들이 다채로운 문화공연을 즐기며 교통안전의 중요성을 자연스럽게 체감할 수 있도록 기획됐다.

연수원은 신호위반, 중앙선 침범, 속도위반, 음주운전 금지 등 주요 교통법규 위반 행위를 근절하는 데 초점을 맞추었다.

▲전북특별자치도교통문화연수원은 26일 익산 천만송이국화축제 기간 익산시 중앙체육공원 특설무대에서 열린 '교통사고 없는 익산시를 위한 행복콘서트'에 참여해 교통안전 합동 캠페인을 시행했다.ⓒ

이를 위해 운전자와 보행자 모두가 생활 속에서 안전 수칙을 철저히 실천할 것을 당부하며, 실생활에 유용한 홍보 물품도 함께 나누어 주었다.

또한 교통안전은 특정 기관의 단편적인 노력만으로 완성되는 것이 아니라 시민 모두의 적극적인 관심과 실천이 함께할 때 비로소 지켜질 수 있다는 점을 거듭 강조했다.

이기언 전북특별자치도교통문화연수원장은 "이번 캠페인을 통해 시민들이 교통안전의 중요성을 다시 한번 되새기고, 일상에서 교통법규를 준수하는 계기가 되길 바란다"라고 말했다.

이어 "앞으로도 유관기관과 긴밀히 협력해 교통사고 예방과 선진 교통문화 정착을 위한 다양한 활동을 본격적으로 이어가겠다"라고 덧붙였다